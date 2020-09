Bonsai è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

È il brano più vecchio di tutto l’album: nato nel novembre 2018, l’idea iniziale era quella di redigere un elenco di difetti da togliere dall’ombra ed esporre alla luce. Spesso sono più loro dei pregi, a farci unici. Come è vero che se ci sentissimo equilibrati, arrivati e risolti, non indagheremmo più, né avremmo voglia di migliorarci. Ed eccoli dunque: «Mi parli e non ascolto», «Compro cose che non servono», «Non rispondo mai al telefono», «Chiedo scusa e non lo penso mai», «Lascio il casino fuori dalla foto», «Ordino sushi e lo aspetto da un’ora», «Sigarette dentro le lattine». E da questa lista, la sintesi in un verso: «Mi sento un albero e sono un bonsai».

Testo

Mi parli e non ascolto

Ma non è vero che non mi interessa

E lo so che non fa freddo

Ma voglio avere addosso la tua felpa

Mentre cammino per strada

Mi faccio un giro a Las Vegas

Compro cose che non servono

Non rispondo mai al telefono

Non conta

niente

Mi sento un albero e sono un bonsai

Non conta niente

Che chiedo scusa e non lo penso mai

Mal di testa tutte le mattine

Però mi specchio dentro le vetrine

Lascio il casino fuori dalla foto

Fuori dal mio profilo

Dal gioco

Ordino sushi e lo aspetto d

a un’ora

Non ho problemi a mangiare da sola

Non mi addormento prima delle tre

Sigarette dentro le lattine

Quello che sento non lo puoi sentire

Tu vedi un albero e sono un bonsai

E guardo il cielo come fa un bonsai

Guarda come mi diverto

Anche se è finita

già la festa

Dentro casa c’è una giungla

Ma è tutto in ordine nella mia testa

Dieci minuti di strada

Sembra di stare a Las Vegas

È da ore che mi aspettano

Non conta niente

Mi sento un albero e sono un bonsai

Non conta niente

Che chiedo scusa e non lo

penso mai

Mal di testa tutte le mattine

Però mi specchio dentro le vetrine

Lascio il casino fuori dalla foto

Fuori dal mio profilo

Dal gioco

Ordino sushi e lo aspetto da un’ora

Non ho problemi a mangiare da sola

Non mi addormento prima delle tre

Sigarette

dentro le lattine

Quello che sento non lo puoi sentire

Tu vedi un albero e sono un bonsai

E guardo il cielo come fa un bonsai

Come fa un bonsai

Voglio stare un giorno intero a letto

Ho una medaglia per ogni difetto

Tutto il casino è fuori dalla foto

Fuori dal mio profilo

Dal gioco

Ordino sushi e lo aspetto da un’ora

Non ho problemi a mangiare da sola

Oggi non dormo prima delle quattro

Sigarette dentro le lattine

Quello che sento non lo puoi sentire

Tu vedi un albero e sono un bonsai

E tocco il cielo

come fa un bonsai