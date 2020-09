Nuda è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Se mischio il cielo alle tue labbra dopo cosa succede. È la traccia che dà il titolo al disco, lo apre e ne è il manifesto. Rivela una necessità in vita. Quella di scardinare il compromesso, di essere sinceri il più possibile, veri ad ogni costo. Di non cadere più, per quanto possibile, in nessun «canto delle sirene». Dire a se stessi: «Basta patine, è bello il bello, spesso abbiamo la fortuna di panorami fantastici davanti e dietro di noi, ma anche le altre volte, quelle in cui siamo nei casini, fragili con la normalità fino al collo, non dobbiamo provare vergogna, né paura».Potersi parlare onestamente (Sbaglio meglio da sola, ora lo so), che liberazione è?

Testo

Se mischio il cielo alle tue labbra

Dopo cosa succede

L’alba che mi grida in faccia

Il canto delle sirene

Hai ragione merito di più

Guarda che luna

Honeymoon

Lasciami la tua camicia

Un’altra giornata comincia

Sbaglio meglio da sola

Ora lo so

È tutta colpa di un bacio se sono in debito

Quando sto bene dimentico dove abito

E cambia il cielo in un attimo

A cosa serve la sera se non riusciamo a incontrarci

Non avevo niente da fare

Adesso mi manchi

Credere all’amore e dare la colpa agli altri

Se mi trovi il cuore

Ti do tutti i miei soldi

A cosa serve la pioggia

Se non possiamo bagnarci

Ma non ti piace se sono sincera

Nuda

Vera

Nuda

Ci sono cose che sarebbe meglio non sapere

Il mio nome col tuo nome

Suona troppo bene

Hai ragione merito di più

Chi si rivede ancora tu

Non sarò mai una tua amica

Un’altra giornata comincia

Sbaglio meglio da sola

Ora lo so

È tutta colpa di un bacio se sono in debito

Faresti piovere il mare anche dov’è arido

E cambia il cielo in un attimo

A cosa serve la sera se non

riusciamo a incontrarci

Non avevo niente da fare

Adesso mi manchi

Credere all’amore e dare la colpa agli altri

Se mi trovi il cuore

Ti do tutti i miei soldi

A cosa serve la pioggia

Se non possiamo bagnarci

Ma non ti piace se sono sincera

Nuda

Vera

Nuda

Non sai certe notti cosa immagino

Non puoi mettere baby in un angolo

Non credere all’amore se lo dicono gli altri

Tu mi stracci il cuore

Mentre salgono gli archi

Ma non ti piace se sono sincera