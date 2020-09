A te cosa piace fare è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Quando mi chiedono: Quando mi chiedono: «Descriviti in tre parole», penso di solito a che cosa mi piace fare. Riflettendo su questo è venuta fuori la canzone più sfidante dell’album. Si parte dall’amore. Ma solo come pretesto. Per capire cosa può significare farsi affascinare, incuriosire, attrarre dal confronto con il diverso. Che si parli di cultura, estrazione sociale, storia personale, conoscere un altro da te (e il suo mondo) è sempre un’indagine, un’avventura, un abbraccio. «Senti questo odore parla un’altra lingua e non ho paura perché ci assomiglia» apre alla gioia dell’inclusione.

Testo

Faccio il numero ma è spento

Finalmente forse mi sento

Giacca chiusa cappuccio alzato

Sei minuti e sei già arrivato

Come strade di notte che tira vento

Entriamo in un bar, il peggio

Due scalini e siamo dentro

Ordina qualcosa che mi

riprendo

Da questa serata strana

Da tutta questa settimana

Trilocale al primo piano sopra sulla scala

La solitudine, mia cara

Non parlare ad alta voce

Tira giù la radio

Mi piace se non sei educato

E A TE COSA PIACE FARE

DAVVERO

COSA TI PIACE MANGIARE

CHE FILM VUOI GUARDARE

A ME PIACE APRIRE I CASSETTI

CERCARE I BIGLIETTI

E TROVARE I REPERTI DI AMORI FINITI MALE

TORNARE AD ABBAIARE

TORNARE AD ABBAIARE

Sento anche da qui, è tutto chiaro

Questa notte sai di cioccolato amaro

Passo questa manche, ti amo

lo giuro

Ma posso fare meglio sicuro

Lo dirò mille volte e mi ripeto

Si può anche fare un passo indietro

Al ristorante quando alziamo il vetro

Via il bicchiere perché non ti vedo

Non parlare ad alta voce

Tira giù la radio

Mi piace se non sei educato

E A TE COSA PIACE FARE

DAVVERO

COSA TI PIACE MANGIARE

CHE FILM VUOI GUARDARE

A ME PIACE APRIRE I CASSETTI

CERCARE I BIGLIETTI

E TROVARE I REPERTI DI AMORI FINITI MALE

TORNARE AD ABBA