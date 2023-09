Annalisa – Indaco Violento: audio, testo e significato della canzone

Annalisa torna venerdì 29 settembre 2023 con un un nuovo album e Indaco violento è una delle tracce, scritta con Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

E poi siamo finiti nel vortice, questo è il titolo del progetto discografico, contiene la trilogia di successo rappresentata dai singoli Bellissima, Mon amour e Ragazza sola.

Il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Ascolta qui la canzone

Testo Indaco violento Annalisa

Stesso giorno di un anno fa

Stessa stupida spiaggia

Aspettando la marea

Ogni volta mi capita

Stessa unica faccia

Quanto dura un’odissea

Io no, non ti posso sopportare

Mentre tu

Mi vuoi solo vedere in fiamme

Anzi di più

Dovevo dirti di lasciare stare

Ma adesso c’è il tuo sguardo che mi fulmina

Mi agita

Siamo nell’indaco

Su nell’aria

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

Che ci illumina

La stanza è fucsia

Non siamo più in hotel

Ma tra le fragole

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

È così bello

Violento

Indaco violento

Come un centro di gravità

Che non sai che ti manca

Quanto dura un’odissea

Io no, non ti posso sopportare

Mentre tu

Mi vuoi solo vedere in fiamme

Anzi di più

Dovevo dirti di lasciare stare

Ma adesso c’è il tuo sguardo che mi fulmina

Mi agita

Siamo nell’indaco

Su nell’aria

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

Che ci illumina

La stanza è fucsia

Non siamo più in hotel

Ma tra le fragole

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

È così bello

Violento

Bello

Violento

Bello

Violento

Bello

Violento

Il mare quando è inverno

È un indaco violento

Che mi fulmina

Mi agita

Siamo nell’indaco

Su nell’aria

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

Che ci illumina

La stanza è fucsia

Non siamo più in hotel

Ma tra le fragole

Nemmeno un attimo per

Capire bene cos’è

Perché poi siamo finiti dentro il vortice felici

È così bello

Violento

Indaco violento

Il significato del brano

“La canzone che contiene il titolo dell’album, e che quindi contiene un po’ tutto, il concetto centrale. Penso sia tutto racchiuso qui: Nemmeno un attimo per capire bene cos’è perché poi siamo finiti dentro il vortice felici è così bello violento il mare quando è inverno è un indaco violento”.

Cosa ne pensate di Indaco violento di Annalisa?