Annalisa – Ragazza sola: audio, testo e significato della canzone

Annalisa chiude la trilogia intrapresa con i due suoi precedenti brani e offre un assaggio del nuovo disco con il singolo Ragazza sola, rilasciato l’8 settembre.

E poi siamo finiti nel vortice, questo è il titolo del nuovo progetto discografico, verrà pubblicato il prossimo 29 settembre (per il pre order puoi cliccare qui).

Dopo il successo dello scorso anno di Bellissima e quello più recente di Mon amour , con il nuovo album in arrivo, il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Testo Ragazza sola

Ragazza sola

Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida

È chiamarla l’ultima

Non sparire

Chiama, chiama, chiama

È una cosa che si impara

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola

Quante volte ho pianto

Senza senso né motivo

Quante sigarette

Hanno scaldato questo viso

Sopra il tuo cuore di tenebra

C’era il mio maglione di lana

E ora, ora, ora

Questa ragazza è meno sola

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola

Mai più sola

Sola

Mai più sola

Sogna il poliestere

Un amore tra i capelli

Lettere, collant

Dimenticati nei cassetti

Come questi anni

E quei diari mai aperti

Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da

Sola

Sola

Sola

Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da

Sola, sola

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, che da

Quando ci sei tu non è più sola

Significato della canzone

Mentre l’estate volge al termine ed il malinconico autunno ci aspetta alle porte, Annalisa resta una ragazza sola.

Ma non si parla di una situazione sentimentale: l’artista è sola nella consapevolezza di poter contare su se stessa, come donna, come anima, riconoscendosi anche nella solitudine, per l’appunto.