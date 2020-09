Sky Italia ha presentato nelle scorse ore alcune delle serie originali che arriveranno molto presto sulla celebre piattaforma di Pay-per-view. Ci sono infatti grandi, grandissime sorprese in arrivo, particolarmente per gli appassionati di prodotti “distopici”. Fra questi troviamo anche Anna, che nel 2021 arriverà finalmente in tv!





Anna: trama e cast della nuova serie originale di Sky

Della serie su Ginger Generation vi avevamo dato qualche succosa anticipazione in questa occasione. Creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da Einaudi), Anna – su Sky e NOW TV nel 2021 – è il distopico racconto di un mondo distrutto, devastato da un virus che uccide gli adulti e risparmia i più piccoli.

L’esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è la ragazzina protagonista. Anna parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in TV). Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.