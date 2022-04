Unlockdown 2: in arrivo la seconda stagione della serie

Dopo il successo dell’anno scorso i protagonisti di Unlockdown si preparano a tornare con Unlockdown 2. La seconda stagione della serie vedrà il ritorno di Martha, Jack, Sam, Leo e Michelle alle prese con una quotidianità… un po’ diversa!

I protagonisti si ritroveranno infatti tutti insieme, a un anno dal lockdown, questa volta liberi di vivere la loro amicizia e i loro amori fuori dalle quattro mura di casa. Insieme a loro ci sarà anche una new entry: Tommy, il fidanzato di Leo, un ragazzo romantico amante dell’ecologia.

L’appuntamento è sempre su DeAKids, canale 601 di Sky, dal 29 aprile ogni venerdì alle ore 19.50.

Il cast della serie

Unlockdown 2 è interpretata da Sebastiano Fighera, Margherita Rebeggiani, Emma Dalla, Riccardo Antonaci, Alessandro Notari e la new entry Francesco Mura.

A proposito della serie

Anche in questa stagione Unlockdown si rivela una serie che parla di crescita e superamento dei pregiudizi trattando i grandi temi molto sentiti dalla Generazione Z, dal cyberbullismo alla diversity, dal divorzio dei genitori all’ambientalismo. I sei adolescenti si troveranno ad affrontare situazioni delicate, ma grazie al loro legame di amicizia riusciranno sempre a trovare le soluzioni adatte per venirne fuori, perché insieme si può superare tutto! Un mistero, però, aleggia nella seconda stagione di Unlockdown: perché Martha e Jack si sono lasciati? Resteranno solo amici o cupido scoccherà di nuovo la freccia? E infine, Leo riuscirà a fare coming out con il padre?

In questa nuova stagione i cinque protagonisti, Martha, Jack, Sam, Leo e Michelle, ormai grandi amici, trascorrono l’estate alla casa al lago dei genitori di Sam, dove abita il burbero nonno del ragazzo (interpretato da Bruno De Stephanis), un ex agente del corpo forestale, esperto di natura e animali che dovrà tenere testa al gruppo di amici. Con loro c’è anche Tommy (interpretato dal giovane attore Francesco Mura), fidanzato di Leo, che proverà pian piano a far sempre più parte delle dinamiche del gruppo. Il lockdown è finito e la “vita vera” ha in serbo per loro molte sorprese.