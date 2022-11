Amici 22: Piccolo G in sfida, il cantante sarà eliminato?

Il daytime del 7 novembre di Amici 22, trasmesso su Canale 5, ha visto Arisa fare un dietro front nei confronti di Piccolo G e della sfida da lei assegnatagli.

Nella puntata di oggi, la professoressa ha fatto un passo indietro esonerando l’allievo di Rudy Zerbi dalla sfida e ha scritto una messaggio destinato al cantante:

“Ho deciso di metterti in sfida con un ragazzo che ho visto ai casting e ho pensato che stavo per fare una cavolata. Mi sono resa conto di tante cose. Ho perso Andre e questo suo banco ora é vuoto e ho pensato di colmarlo e, facendo questa cosa, in realtà avrei penalizzato te”.

Tuttavia, Arisa ha ammesso di avere ancora dei dubbi sul talento di Piccolo G, tanto da non voler annullare la sfida, in definitiva.

Così, ha deciso di togliere solo l’obbligatorietà della prova, per cui il cantante ha potuto scegliere se mettersi in discussione o no:

“Hai un bel timbro ma ti manca qualcosa per entrare in empatia. Non sei un cantante che vocalmente mi prendi a schiaffi. Non mi fai capire come vedi le cose. Dato che io non voglio fare c***ate, se la vuoi fare si fa la sfida… Sarebbe un momento dove ti fai conoscere” ha sottolineato l’insegnante di canto.

Come è andata la sfida di Piccolo G

La risposta dell’allievo é stata quella di procedere con il suo confronto con lo sfidante scelto da Arisa, 2UE.

La prova é stata giudicata dal giudice esterno Beppe Vessicchio che ha decretato l’allievo di Zerbi come vincitore e quindi ha confermato il suo banco.

“Valuto il rapporto tra la creatività e la capacità di esprimerla, mi ha colpito Piccolo G per la sua capacità di sorprendermi non sempre a fuoco, talvolta prevedibile e poi la sorpresa…”.

Dunque, Piccolo G resterà tra i cantautori titolari del banco di Amici. “Oggi hai spaccato” ha concluso Arisa.