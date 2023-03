Amici: Elena D’Amario vittima di bodyshaming, cosa ha raccontato (commento)

Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici nonché ex allieva del talent show, si è raccontata in una recente intervista per Grazia.

La danzatrice ha confessato senza remore di alcuni commenti che le capita di leggere, a volte, sotto le sue foto.

Elena ha espresso una certa preoccupazione, non tanto per se stessa, ma per i potenziali lettori.

Ragazze e ragazzi a cui certe frasi potrebbero fare davvero male, molto più che a lei che ha ormai acquisito una certa capacità a non dargli importanza.

Ecco le sue parole, rilasciate alla rivista

“Sembra un’ovvietà, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista. A volte sui social mi scrivono: Che schifo, hai troppi muscoli oppure: ‘Sei troppo magra’. Non fa piacere. Ora però sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista”.

Insomma, la ballerina ha ormai le spalle larghe riguardo le critiche sui social perché la sua consapevolezza le basta per non perdere la stima verso se stessa.

Anche se questo non giustifica affatto i commenti scritti a cuor leggero né comporta che ne sia del tutto immune.

Figuriamoci cosa possono rappresentare certe parole per quei giovani che lottano per accettare la propria immagine, che devono subire non solo il confronto con i coetanei ma anche l’incessante paragone con le immagini ritoccate dei social e il giudizio verso se stessi che ne comporta.

Chi scrive certi commenti non è necessariamente una persona cattiva. Anzi, quasi sempre è portatrice di quelle stesse fragilità ed è a sua volta una vittima, nella vita reale, di odio sicuramente immotivato.

Eppure esiste una differenza sostanziale tra chi si presta a diventare un carnefice online e chi no, pur restando una vittima nella vita vera.

La capacità di controllare la rabbia sfogandola in modo costruttivo – gestendo i modi, i tempi e i luoghi in cui vengono espresse le proprie opinioni – è una dote innata.

Tuttavia non è detto che non si possa acquisire ed è fondamentale capire che internet non può rappresentare l’unica valvola di sfogo, fondamentale è lavorare sulla propria unicità e imparare a chiedere aiuto alle figure adeguate.

E voi cosa ne pensate dei commenti negativi sul fisico di Elena D’Amario?

