Amici 23: Samuspina lascia la scuola, ecco che cosa è successo

Durante il daytime di lunedì 6 novembre, Samuspina ha deciso di lasciare la scuola di Amici 23.

Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, ha capito che quella nel programma non è la sua strada e lo ha comunicato alla sua professoressa.

Che cosa è successo

Nella puntata di domenica, trasmessa ieri pomeriggio, Samu si è classificato ultimo e in un fuori onda ha detto che non ha mai provato così tanta vergogna in vita sua.

Nel rientrare in casetta, era molto turbato per come è andata la sua esibizione, sulle note di Wherever you will go. I suoi compagni hanno provato a consolarlo ma invano.

Dopo aver riflettuto molto, è arrivato dunque a una decisione molto sofferta e ha deciso di parlare con Anna e la sua vocal coach Lalla, convocandole entrambe in studio.

Samuspina lascia Amici 23

Samu, con l’aiuto di Maria che era in collegamento, ha spiegato che teme che all’esterno possa passare una immagine brutta di lui.

Quando è entrato nella scuola, era consapevole che c’erano delle cover da affrontare e non soltanto degli inediti.

Prima di Amici non aveva mai studiato canto e non si era mai dedicato alle cover. Perciò nonostante il lavoro che sta facendo, crede di non avere il tempo necessario per migliorare le sue interpretazioni.

Anna Pettinelli ha compreso il disagio del cantante, pur sperando di fargli cambiare idea.

Samuele si è detto consapevole di quanto può dare la scuola di Amici e ha dichiarato di voler continuare a lavorare sulla sua vocalità.

Restando nel programma, tuttavia, si potrebbe spegnare del tutto la sua voglia di fare musica. A quel punto, Maria ha chiesto al cantante di esibirsi in studio con un suo pezzo, per chiudere al meglio la breve esperienza.

Subito dopo, Samu è tornato in casetta ed ha comunicato la decisione ai suoi compagni di avventura.

Questi ultimi lo hanno salutato con affetto e dispiacere, ma certi che il giovane continuerà a fare canzoni. Cosa ne pensate dell’uscita di Samuspina da Amici 23?