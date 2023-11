I Leoni di Sicilia: perché i personaggi femminili sono moderni

Tratta dal romanzo best seller omonimo di Stefania Auci, I Leoni di Sicilia è disponibile su Disney+ con tutti e otto gli episodi. La serie, diretta da Paolo Genovese, ricostruisce la storia dalla famiglia Florio che emigrata in Sicilia all’inizio dell’Ottocento riuscì a costruire un impero dal nulla. Un’epopea di ieri che riesce a raccontare anche le dinamiche di oggi grazie soprattutto alle figure femminili.

Le donne dei Florio

Sebbene racconti infatti una vicenda d’altri tempi, I Leoni di Sicilia riesce a parlare al pubblico di oggi mettendo in luce tematiche attualissime come l’affermazione di sé, soprattutto per quello che riguarda le figure femminili. Forti e contrapposte a una società patriarcale, le donne della serie cercano la loro voce con coraggio cercando di trovare il proprio spazio in un mondo di uomini.

Incarnazione di questi valori è Giulia Portali (interpretata da Miriam Leone) la quale volta le spalle alla sua famiglia, e al futuro che questa aveva in serbo per lei, non solo per inseguire il proprio sogno d’amore ma soprattutto per affermare la sua persona. Una strada per certi versi aperta dal personaggio di Giuseppina Saffiotti (interpreta da Donatella Finocchiaro e Ester Pantano), moglie del capostipite di casa Florio e appartenente alla generazione precedente rispetto a quella di Giulia.

A proposito de I Leoni di Sicilia

Vero e proprio viaggio della Sicilia ottocentesca, I Leoni di Sicilia è un dramma in costume che ci fa conoscere una delle famiglie di magnati più importanti del nostro paese.

Tutto inizia con i fratelli Paolo e Ignazio: due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo. I Leoni di Sicilia è un’epopea fatta di amore, famiglia, successi, guerre e rivoluzioni, che si svolge nella Sicilia dell’Ottocento fino all’Unità d’Italia del 1861.

La seria è interpretata, tra gli altri, da Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata.

I Leoni di Sicilia è uno dei titoli della stagione autunnale di Disney+ insieme a Loki, Kardashians e Assassinio a Venezia.

