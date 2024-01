Amici 23: dopo Mew anche Matthew rompe il silenzio su Instagram

Poche ore fa, sulla scia di quanto confessato dalla fidanzata Mew agli inizi di questa settimana, anche Matthew ha voluto chiarire i motivi dell’abbandono di Amici 23.

Proprio come per la sua ragazza, per il cantante di Fammi ci sono dunque ragioni piuttosto serie dietro la scelta di lasciare la scuola più famosa d’Italia.

Poco prima dell’accaduto, infatti, è venuta a mancare la cara nonna di Matteo, motivo per cui l’allievo fu persino assente in una puntata del pomeridiano.

Evidentemente, il trauma della perdita non aveva ancora fatto il suo corso, rendendo tutto più destabilizzante: è questo che sembra voler dire Matthew.

Le parole su Instagram

Esattamente come Mew prima di lui, l’ex allievo di Amici 23, ha deciso di riaprirsi con i fan partendo dal suo profilo Ig.

”Ciao a tutti, è sempre molto difficile mettere a nudo le proprie fragilità. Però ve lo devo. Entrare nella scuola mi ha permesso di maturare a livello artistico e caratteriale. È un percorso fatto di alti e bassi che mi ha fatto capire dove poter migliorare e soprattutto che mostrare i propri sentimenti per un artista è la cosa più giusta da fare. Contare fino a 10 se non addirittura fino a 1000 nel mio caso è quello che mi ha insegnato Maria a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me e per questo gliene sarò per sempre grato. Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto specialmente durante la perdita di una persona a me cara (nonostante io abbia cercato di nasconderlo) mi ha destabilizzato e non poco.

Matthew parla di Mew

“Innamorarmi di Mew è stato inaspettato ed un regalo per me. Mi ha aiutato veramente tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non s’incontrano mai per caso e che il nostro destino fosse proprio ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare, e dopo la decisione di Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano ha un valore inestimabile e che vada custodito a tutti i costi.

Non voglio dire che questa è la fine, anzi è un nuovo inizio. Non vedo l’ora di sprigionare tutto quello che ho dentro, la musica e le nuove canzoni che arriveranno”.

