I prodotti Aroma-Zone che non possono mancare nella skincare invernale

A ogni stagione, la sua beauty routine dedicata. E se l’inverno è sinonimo di freddo e vento, bisogna sapere come affrontarlo al meglio per evitare l’effetto pelle disidratata e capelli secchi.

Ecco, quindi, che gli esperti di Aroma-Zone, brand francese per la bellezza naturale, la cura della pelle e il benessere, consigliano i migliori prodotti naturali per proteggere, coccolare e far brillare la pelle e i capelli anche in questi mesi, grazie ai loro principi attivi vegetali.

Siero concentrato per il contorno occhi 5% Caffeina ed Elicriso

È importante prendersi cura del contorno occhi anche con le basse temperature: con il Siero concentrato 5% Caffeina ed Elicriso, Aroma-

Zone ha creato un prodotto in grado di levigare ed illuminare lo sguardo anche in inverno. Grazie all’Elicriso e allo Zenzero selvatico, questo siero è un prodotto che rafforza la microcircolazione e i capillari sanguigni e modera la produzione di melanina eliminando il gonfiore e riducendo le occhiaie. Inoltre, il roll-on massaggia e decongestiona il contorno occhi per uno sguardo fresco e riposato.

Prezzo: €4,95

Link: Siero occhi Caffeina ed Elicriso

Base maschera per capelli

Oltre all’acqua tiepida da utilizzare durante lo shampoo in inverno, non può mancare un balsamo curativo come la Base Maschera Aroma-Zone. Ricca di oli vegetali di Jojoba, Ricino e burro di Karité, questa maschera protegge, leviga e nutre i capelli stressati dal freddo e da accessori come sciarpe e cappelli. La sua texture elastica e leggera permette di essere utilizzata come maschera o anche come balsamo per rendere la chioma morbida, lucida ed elastica. È anche ideale come trattamento leave-in per ricoprire, nutrire e migliorare le lunghezze e le punte.

Prezzo: €6,95

Link: Base maschera per capelli

Olio di trattamento all’Argan dal Marocco BIO

L’Olio di Trattamento all’Argan del Marocco BIO di Aroma-Zone è multifunzionale. Infatti, oltre ad essere utilizzato nella beauty routine del viso è possibile utilizzarlo anche sui capelli danneggiati, con doppie punte o fragili. Nella cura dei capelli, l’olio di Argan del Marocco è ideale per donare morbidezza e lucentezza ai capelli secchi e opachi e per recuperare e rivitalizzare quelli danneggiati.

Prezzo: €5,95

Link: Olio Argan dal Marocco BIO

Crema Multiuso

La pelle secca è un problema ricorrente in inverno, per questo Aroma-Zone ha pensato ad una Crema Multiuso 100% di origine naturale per nutrire ed ammorbidire la pelle di tutta la famiglia. Grazie al succo di Aloe vera BIO arricchito con oli di Jojoba e Calendula e burro di Cacao, questo trattamento è adatto a tutti gli usi: crema corpo nutriente mani, piedi e molto altro. Ha una texture cremosa e non grassa.

Prezzo: €6,95

Link: Crema Multiuso

Crema mani all’Acido ialuronico e Avocado BIO

La soluzione per idratare la pelle delle mani in questa stagione è la Crema all’Acido Ialuronico e Avocado BIO di Aroma-Zone: senza profumo né allergeni, è adatta a mani e cuticole molto secche. Grazie ai suoi ingredienti naturali, nutre, lenisce e avvolge le mani in un film protettivo senza alcun effetto grasso o appiccicoso. La sua texture cremosa e fondente lascia le mani morbide e riparate.

Prezzo: €2,95

Link: Crema mani Acido ialuronico e Avocado BIO

Burro di Karité Grezzo BIO

Grazie alle proprietà nutrienti, idratanti, emollienti e protettive, il Burro di Karité Grezzo BIO Aroma-Zone è ideale per la cura della pelle secca e screpolata, anche di mani e piedi. Si tratta di un prodotto che aiuta a proteggere, ammorbidire e ristrutturare la pelle danneggiata. Questa versione del burro di Karité è in qualità grezza, non raffinata e non deodorata ed è adatta a tutti i tipi di pelle.

Prezzo: € 4,80

Link: Burro di Karité Grezzo BIO