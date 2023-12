Amici 23: Martina e Petit finiscono in sfida, cosa è successo

Per Martina e Petit di Amici 23 è arrivato il momento di affrontare, per la prima volta, una sfida.

Scopriamo insieme il perché di questa notizia che a arriva poco prima dello stop della trasmissione, in vista del Natale.

In casetta, durante il daytime di oggi 21 dicembre, è arrivata una comunicazione per tutti i cantanti.

Compito per i cantanti di Amici 23

I ragazzi devono scegliere una cover che non hanno mai cantato in puntata. Un cantante per squadra si deve esibire di fronte a tutti i prof e ad un giudice esterno.

Chi vincerà renderà la propria squadra immune da una sfida.

Le altre due squadre, quelle perdenti, dovranno invece scegliere un cantante da mandare in sfida.

La squadra di Anna Pettinelli decide di far esibire Ayle e di inviare allo scontro Martina.

La squadra di Lorella Cuccarini sceglie di far esibire Mew che è anche la loro candidata alla sfida.

Per gli allievi di Rudy Zerbi, invece, si preferisce far cantare Petit mentre ad affrontare un aspirante allievo sarà Malìa.

Ecco chi ha vinto e chi andrà in sfida

Zerbi non è però d’accordo sul far rischiare l’eliminazione al nuovo arrivato, visto che il concorrente fa parte della scuola di Amici 23 soltanto da poco.

Per il prof non sarà lui, dunque, a dover andare in sfida. I ragazzi a quel punto optano per Petit.

Ayle, Mew e Petit iniziano a fare le prove del brano che porteranno di fronte ai professori per questo nuovo compito.

Il compito è visionato, come già detto, da tutti i professori e dal giudice esterno, Adriano Pennino.

A vincere è Mew che ottiene il voto più alto. Tutti gli allievi della Cuccarini sono perciò salvi. Petit e Martina, invece, sono ufficialmente in sfida.

