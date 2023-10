Amici 23: Ezio è stato eliminato, ecco che cosa è successo

Durante il daytime di lunedì 30 ottobre, Ezio è costretto al lasciare la scuola di Amici 23.

Il cantante, allievo della Pettinelli, è stato eliminato dalla sua professoressa di riferimento.

Che cosa è successo

Dopo la registrazione della puntata trasmessa ieri, tutti i ragazzi hanno guardato un filmato con il provino di un cantante di nome Ayle.

Immediatamente, Ezio e Holy hanno temuto di poter essere sostituiti dal giovane, essendo loro due quelli più a rischio d’eliminazione.

Holy Francisco, infatti, ha una sfida in sospeso e ha subito pensato che Ayle potesse essere il suo sfidante esterno.

Dopo diversi malumori da parte dei due cantanti, tutti gli allievi sono ritornati in studio, in presenza dei tre prof di canto.

Ezio eliminato da Amici 23

“Quello che è successo in queste tre puntate e anche nell’ultima, tu vedi che questa maglia è sospesa e io devo prendere una decisione, è inutile che la tiro per le lunghe: purtroppo devo passare al ritiro definitivo. Noi professori abbiamo una grande responsabilità, quel banco vale tantissimo. Nel momento in cui vedo che non c’è un rendimento, nonostante io ti abbia spronato, ti siamo stati tutti molto vicini, non ho visto risultati. Sono passate un bel po’ di puntate e sento la responsabilità di liberare quel banco. Mi dispiace moltissimo, è una cosa che nessun professore vorrebbe mai fare ma ci sono dei limiti che non riesci a superare in questo momento. Hai talento ma non riesci a metterlo a frutto e purtroppo non c’è tempo e non sarebbe giusto nemmeno nei confronti degli altri”.

Queste sono state le parole di Anna Pettinelli dopo aver chiamato Ezio al centro dello studio.

Il cantante è rientrato in casetta per fare le valigie e con un timido saluto si è congedato dai compagni.

Cosa ne pensate di quest’eliminazione ad Amici 23?