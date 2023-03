Descendants 4: The Rise of Red è il titolo ufficiale del quarto capitolo della saga

L’imminente quarto film di Descendants , distribuito da Walt Disney Pictures, ha un nuovo titolo!

Precedentemente intitolato The Pocketwatch in modo provvisorio, il musical riporterà i fan nella magica Auradon ma lo farà con un rinnovato cast di personaggi.

La nuova storia ha come protagoniste Red e Chloe che si incontrano durante una celebrazione epocale nella città incantata e nel mentre scoppia un caos inaspettato.

Per evitare un imminente colpo di stato, devono unire le forze per viaggiare indietro nel tempo, tramite un magico orologio da tasca creato dal figlio del Cappellaio Matto, per fermare un evento che se si verificasse porterebbe a gravi conseguenze.

Il nuovo titolo ufficiale per il prossimo capitolo della saga è dunque Descendants: The Rise of Red!

Al momento non è nota la data d’uscita del film anche se le riprese, iniziate a gennaio, sono quasi terminate.

Ecco il post in cui il cast fa l’annuncio ufficiale

Descendants 4 – i nuovi attori e quelli confermati

Lo scorso febbraio è stato annunciato che diversi giovani attori sono stati scelti per interpretare le versioni adolescenti dei personaggi Disney e alcuni dei genitori del prossimo film di Descendants, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta.

Otto nuovi personaggi si sono uniti dunque al cast già consolidato che include Brandy (Cinderella) e Rita Ora (Regina di cuori), così come la star Disney Kylie Cantrall (Red, la ribelle figlia della Regina) e China Anne McClain (Uma, figlia della strega del mare Ursua), tra gli altri.

Le nuove aggiunte al cast sono invece gli studenti della Merlin Academy, precedessori di Auradon Prep. Si tratta dei compagni di classe di una giovane Cenerentola (Morgand Dudley) e di una giovane Regina di Cuori (Ruby Rose Turner).

Le altre new entry sono Leonardo Nam e Jeremy Swift nei panni, rispettivamente, del figlio del Cappellaio Matto e del preside della Merlin Academy.