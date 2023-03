Amici 22: Zerbi sfida Arisa e Wax “Ciuchini testardi e arrogantelli”

Nel daytime di oggi di Amici 22 sono arrivati i primi guanti di sfida per il secondo appuntamento del serale che dopo Megan e NDG porterà a un’ altra eliminazione..

Il primo è per Wax, da parte di Rudy Zerbi che ha riproposto, il guanto della scorsa settimana, rifiutato da Arisa e dallo stesso Wax perché giudicato non equo.

Il contenuto della lettera di Zerbi:

Tu e la tua insegnante Arisa avete confermato che non siete aperti al confronto e l’umiltà di mettervi in gioco. Potrei stare qui a spiegarvi quello che non avete saputo comprendere ma a lavare la testa all’asino si perde acqua e sapone. Voglio riproporre lo stesso guanto della canzone nuda, contro Aaron, e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Prima non potevi appoggiarti su autotune, scrivere barre, avere oggetti in scena e non potevi muoverti o mimare una parola del testo. Le regole di oggi è che non può scrivere le barre e avere oggetti particolari. Potrai fare il mimo per esprimerti e usare l’autotune. Tanto mi sembra evidente che siamo di fronte a una coppia di ciuchini testardi e arrogantelli. Cara Arisa chiudo rivolgendomi a te.. spero che questo guanto lo faccia tuo e che lo lanci nel caso in cui tu abbia il boccino.