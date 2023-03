Amici 22: Zerbi interrompe NDG, Niveo e Cricca mentre cantano, la reazione dei ragazzi

In vista del serale di Amici 22 alcuni professori della scuola stanno ascoltando gli allievi che non fanno parte della propria squadra.

Nel daytime andato in onda ieri, Aaron si è esibito davanti a Lorella Cuccarini, purtroppo, dimenticando le parole della canzone richiesta.

Alessandra Celentano, invece, non è rimasta colpita in positivo dall’esibizione della ballerina Benedetta.

L’interrogazione di oggi ad Amici 22

Oggi, è la volta di Niveo, NDG, Megan e Cricca di mettersi alla prova con un’interrogazione.

Niveo, in particolare, canta Budapest davanti a Rudy Zerbi ma il professore lo interrompe dopo pochi secondi.

Una volta in casetta l’allievo di Lorella Cuccarini si lascia andare a dei commenti di costernazione, lamentandosi del comportamento dell’insegnante che di fatto non gli ha permesso di esibirsi: “Che gli ho fatto di male? Perché ho tanti capelli, non lo so…”.

Poi arriva il turno di Megan e della sua esibizione davanti ad Alessandra Celentano che gli chiede una versione di sé diversa dal solito.

In questo caso la ballerina, al rientro in casetta, si sente poco soddisfatta di se stessa “Potevo ballarla molto meglio”.

Arriva il momento di Cricca davanti ad Arisa che gli fa cantare un pezzo di Adele. L’insegnante gli fa notare come da un po’ di tempo il cantante risponda con aggressività e che non riconosce più il ragazzo degli inizi.

Lo stesso Cricca si esibisce poi davanti a Zerbi ma ecco che al secondo brano, Mare mare, viene interrotto subito, forse perché era lieve in ritardo nel ritornello.

In casa, l’allievo racconta quello che è successo e di come ha reagito alla stroncatura del prof a cui ha detto : “Ho sbagliato qualcosa? Non ti è piaciuta?”

Gli altri ragazzi lo criticano giudicando il suo comportamento polemico. Si passa infine a NDG, convocato da Zerbi che chiede di cantare Suavamente.

Anche NDG entra nella casetta di Amici costernato dal fatto che Rudy lo abbia interrotto facendo un ‘espressione “arrabbiata” e il motivo non è affatto chiaro.

Poco dopo tocca Niveo viene nuovamente chiamato in studio e davanti ad Arisa canta Insieme a te non ci sto più, per fortuna fino alla fine.