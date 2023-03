Amici 22: Alessio va in crisi dopo le prove per il serale, che cosa è successo

Alessio è entrato soltanto da un mese nella scuola di Amici 22 ma già è riuscito a conquistare la maglia per il serale. Il ballerino, allievo di Raimondo Todaro, è riuscito inoltre a conquistare gli altri due professori di danza, quindi Alessandra Celentano.

Quest’ultima, durante la scorsa puntata, ha persino deciso di eliminare il suo allievo Paky, dopo aver constatato che è meno forte di lui.

Tuttavia, nonostante gli apprezzamenti che sta ricevendo da parte di tutti, Alessio comincia ad avvertire la pressione delle aspettative.

Alessio va in crisi dopo le prove per il serale

Il ballerino di Amici 22, subito dopo aver provato una nuova coreografia in sala, torna in casetta provato e si rifugia in camera.

Il giovane è sconsolato perché non riesce a fare i passi di danza come vorrebbe, come se “ballassi solo da due settimane“, dice.

Da un po’ di tempo si fa tante domande riguardo le sue capacità e sente una pressione che è data da se stesso e dalla maglia del serale.

Più precisamente, sente di non essere abbastanza veloce ad imparare . Per giunta, ha notato che Samu riesce a memorizzare molto più in fretta di lui e non si sente completo come danzatore.

Durante lo sfogo di oggi, lo consolano Cricca, Ramon e Wax. Quest’ultimo lo invita a buttare fuori le sue emozioni negative e sottolinea che è fortissimo, non solo come ballerino ma anche come persona.

Ramon prova ad esorcizzare le sensazioni di Alessio spiegando che si tratta soltanto di fretta nel voler riuscire bene e subito e che si tratta di un difetto che hanno tutti loro nella scuola di Amici.

“Il serale spaventa tutti” conclude il ballerino di Alessandra Celentano, invitando Alessio ad uscire fuori in cortile e a mettere da parte le sue insicurezze.