Amici 22: questo venerdì verrà registrata l’ultima puntata del pomeridiano

Come è risaputo, Amici 22, Uomini e Donne e C’è posta per te, i programmi condotti da Maria De Filippi su Canale 5, stanno vivendo un periodo di lutto a causa della morte di Maurizio Costanzo, scomparso improvvisamente lo scorso venerdì.

L’ultimo saluto al conduttore e giornalista romano si è tenuto lunedì scorso, con i funerali che si sono celebrati nella Chiesa degli Artisti, a Roma, andati in onda su Rai 1 e Canale 5.

Inevitabile è stata la sospensione delle puntate già registrate, così come la produzione dei nuovi appuntamenti televisivi delle trasmissioni targati Fascino.

Lo speciale di domenica scorsa del talent show è ovviamente saltato, così come i daytime che erano previsti questa settimana.

Quando riprende la trasmissione di Amici 22

Le registrazioni del talent show e del dating show di Maria De Filippi riprenderanno proprio questa settimana.

Stando a quanto condiviso dal profilo Instagram di LorenzoPugnaloni.it e dal sito DavideMaggio.it, questo venerdì verrà registrato l’ultimo speciale del pomeridiano di Amici 22.

Si tratta della puntata che precede l’inizio della fase serale del programma, fissato per sabato 18 marzo.

Lo speciale che verrà registrato questo venerdì andrà in onda domenica 12 marzo.

Questa domenica, 5 marzo, invece, verrà mandato su Canale 5 lo speciale di Amici 22 registrato lo scorso 23 febbraio, la cui trasmissione era prevista domenica 26 febbraio.

Per quanto riguarda il daytime, invece, il programma pomeridiano tornerà direttamente lunedì 6 marzo, con le puntate già registrate e che non sono andate in onda questa settimana.