Headshot: tutto sul film survival movie tutto italiano

Si intitola Headshot è un nuovo teen action movie che mescola realtà e videogame portando gli spettatori in una nuova realtà. Il film sarà distribuito da White Lion Media al cinema come evento speciale.

Headshot, il trailer del film

Quando esce il film

Il film, diretto da Niko Maggi, sarà nei cinema il 20, 21, 22 marzo.

A proposito del film

Il film, ambientato in un contesto contemporaneo realistico, legato al mondo del videogaming professionale, è impreziosito dalle interpretazioni di un cast di giovani talenti come Alessandro Bedetti (Nudes, Rai Play), Virginia Diop (Zero, Netflix), Riccardo De Rinaldis, (Luce dei tuoi occhi, Mediaset), Vittorio Magazzù (The Bad Guy, Prime Video), Demetra Bellina (Tutta colpa di Freud – la serie, Prime Video), Sijia Chen (Omicidio all’Italiana, Medusa Film) e Francesco Bertozzi (Un passo dal cielo 7, Rai1).

La storia prende il via quando un misterioso gruppo organizza Headshot, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. Otto gamers, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida, muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere, però, una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza soprattutto quando i giocatori scoprono che tra di loro c’è un feroce assassino.

Vi potrebbe interessare anche:

Peter Pan & Wendy: tutto sul nuovo live action Disney

Lo strangolatore di Boston: tutto sul film con Keira Knightley