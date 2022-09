Amici 22: Mattia Zenzola ottiene di nuovo un banco

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso il via con la consueta formazione della classe. Tra i momenti più emozionanti di questa prima fase, c’è stato l’attesissimo ritorno di Mattia Zenzola, trasmesso oggi su Canale 5.

Si tratta del ballerino latinista che nella scorsa edizione, a causa di un infortunio, dovette lasciare a malincuore la scuola più famosa d’Italia e poco prima del serale.

Raimondo Todaro, il suo insegnante di riferimento di allora, gli aveva promesso un banco assicurato a settembre. Ebbene,oggi la promessa è stata mantenuta!

Amici 22: Mattia ottiene il banco

Il ballerino ha assistito all’ammissione degli altri allievi, negli studi Elios, preoccupato e senza sapere se sarebbe stato confermato o meno ciò che gli era stato garantito. Ci ha pensato Maria De Filippi a rivelare che uno dei banchi era riservato proprio a lui, per cui nessun altro allievo avrebbe potuto ambire al suo posto.

Mattia, subito dopo si è esibito sulle note di una scatenata versione di Titanium di Sia, accompagnato dal battere delle mani di un trepidante pubblico. Il ballerino è entrato per volontà di Raimondo e per questo ritorna a far parte del team del professore di danze latino americane.

Maria, però, ha invitato il ragazzo a stare attento, alla luce di quello che gli è accaduto lo scorso anno. “Avevo paura perché stando seduto là ero freddissimo” ha confessato Mattia, subito dopo l’esibizione e prima di prendere la sua felpa e di sedersi al suo banco.

Grandi emozioni anche per la ballerina Ludovica che è stata l’ultima aspirante allieva ad ottenere un banco in questa formazione della classe di Amici 22, per volere di Emanuel Lo.

Una volta assegnate tutte le maglie, Maria non ha potuto fare a meno di raccomandare ai ragazzi di tenere in ordine la casetta. Al fine di scongiurare i soliti provvedimenti disciplinari.

