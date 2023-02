Sanremo 2023: il testo e il significato della canzone Furore di Paola e Chiara

Il significato e il testo del brano Furore di Paola e Chiara è stato pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni.

Si balla davvero con Paola & Chiara! Il pezzo di Sanremo ci riporta ai successi più noti delle sorelle Iezzi con sonorità pop dance dove ritroviamo persino degli archi in stile discomusic. Il “Furore” del titolo si riferisce alla voglia di lasciarsi andare, abbandonare tutto e «Ballare ancora, ballare come se fosse l’ultima canzone». Siamo pronti.

Testo Furore di Paola e Chiara

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

