Amici 22: la classifica di ballo di Anbeta e le reazioni dei ragazzi

Dopo la classifica di ieri per il canto, i ballerini di Amici 22 si sono sottoposti oggi a una gara di ballo, giudicata da Anbeta.

La ballerina professionista si è collegata con loro in studio e i ragazzi si sono esibiti uno ad uno per poter essere giudicati.

Ecco la classifica di ballo di oggi

Ramon Alessio Mattia Isobel Maddalena Gianmarco Samu

Le reazioni dei ballerini di Amici 22

“Me l’aspettavo di essere giù, perché in alcuni punti per lei ero fuori musica, in quei momenti in cui non c’era la musica, non condivido” così ha commentato Samu la sua ultima posizione.

“Mi aspettavo anche il settimo posto perché ho avuto un po’ di problemi, dovevo stare più sotto” ha affermato Gianmarco consapevole di aver riscontrato delle difficoltà non indifferenti.

“Me lo aspettavo, Anbeta è venuta qualche altra volta e mi ha detto che ho troppa energia e che devo asciugarla” è stata la reazione di Maddalena che sa di non essere mai stata particolarmente apprezzata dalla ballerina.

“Non lo so, ho ballato sui tacchi, pensavo di aver ballato bene, sono contenta, va bene” ha commentato Isobel visibilmente insoddisfatta della sua quarta posizione.

“Il mio punto debole è la presenza, ci sto lavorando un sacco e oggi lei lo ha riconosciuto, perciò sono contento” ha detto Mattia.

“Non mi aspettavo di essere tra le prime due posizioni, sono contento” sono state le parole di Alessio che ha colpito Anbeta per la sua estrema precisione.

Ramon, che in questa gara di oggi di Amici 22 ha portato una coreografia di contaminato, ha conquistato la professionista che non poteva che assegnargli la prima posizione in classifica.