Amici 22: Isobel si racconta attraverso le sue foto e Angelina le dedica una canzone

Durante il daytime speciale di Amici 22 trasmesso oggi, Isobel ha una conversazione al telefono con Maria De Filippi e ha modo di raccontare la sua vita privata.

La ballerina parla innanzitutto di sua nonna che si era trasferita in tenera età in Australia. Seduta sul suo letto, mostra le foto di suo padre “Big John”, di sua madre, di suo fratello che studia fisica e di una sua amica che come lei fa la ballerina.

“A parte che io non ho mai notato queste braccia lunghe spaziali. In proporzione sarai come gli altri”, afferma Maria molto divertita quando Isobel ammette di avere il complesso delle braccia lunghe.

Maria fa notare alla ballerina di Amici 22 che ha imparato bene l’italiano. Ecco che Isobel dichiara di saper parlare anche lo spagnolo e invita De Filippi ad andare insieme a Ibiza, questa estate.

A quel punto iniziano a parlare del suo cibo preferito e la ragazza inaspettatamente rivela che si tratta della galletta di mais. Ma anche della parmigiana e della lasagna.

La conduttrice chiama in causa anche Angelina, compagna di stanza della ballerina nonché una delle allieve a cui Isobel più si è affezionata.

La cantante confessa che condividere la camera non è poi così facile perché l’allieva di Alessandra Celentano è molto rumorosa. Poi le canta un brano che ha scritto per lei.

“E non riesco mai a dormire, con quei passi che trascini e poi parli anche nel sonno, ridi e canti anche da sola, ma non mi posso arrabbiare, perché sei proprio speciale, se passi è giorno, è chiaro che non posso più dormire, perché ho il sole accanto a me ”.

“Di notte mi giro e c’è che lei che balla nel letto, è assurdo” ha concluso Angelina riguardo Isobel.

