Amici 22: Wax ha un confronto con una giornalista che lo ha criticato

Durante il daytime di Amici 22 odierno Wax legge i commenti della giornalista Cristiana Mariani alle sue esibizioni della quinta puntata del Serale e finisce per confrontarsi con lei al telefono.

Nella sua pagella della settimana, la giornalista del Quotidiano Nazionale scrive “la sua voce ha il segnale disturbato” e lo descrive come un “Gianburrasca” nell’esibizione Raffaella è mia.

La reazione a questo giudizio, che segue tanti altri della stessa tipologia, non si fa attendere. “Vatti a prendere un gelato” esclama Wax infastidito a cui segue un “Io porto rispetto solo a chi mi porta rispetto“.

Wax si confronta con la giornalista

Il cantante di Amici 22, dopo averlo chiesto a Maria De Filippi, riesce a mettersi in collegamento telefonico con Cristiana.

“I commenti che ha scritto su di me non riesco a farmeli andare bene, li scrive con delle parole molto offensive. Io non credo che sia la maniera giusta per commentare un ragazzo di Amici” esordisce.

“Non è che non mi piaci, quelle esibizioni non mi sono piaciute, ma non tu, e ti dirò di più: il fatto che tu reagisca in questo modo denota che sei un artista, perché potresti dire che a te non te f***a niente” replica la giornalista.

Cristiana Mariani aggiunge che il ragazzo non deve farsi intimorire da quella che è un’opinione personale, dovuta sostanzialmente all’impiego dell’autotune.

Conclude poi affermando che Wax non deve perdere la sua “grinta”, che non deve cambiare il suo modo di cantare e che lei addirittura sarà ai suoi concerti.

Il cantante, dal canto suo, chiude finendo per ringraziarla perché il confronto gli ha permesso di capire tante cose.

Le dure parole che si sono detti reciprocamente e la piega inaspettata che c’è stata al telefono fanno sbottare Aaron: “Quello che ti ha detto non ha senso… questi discorsi aiutano soltanto una persona a montarsi ancora di più”.