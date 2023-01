Avatar: La Via dell’Acqua trionfa al box office italiano con 40 milioni

Avatar: La Via dell’Acqua è un vero e proprio successo e, dopo quasi un mese dalla sua uscita, continua a portare la gente in sala. Un successo di pubblico da 40 milioni di euro, cifra che al giorno d’oggi è praticamente intoccabile da qualunque titolo che passa per la distribuzione in sala.

LEGGI ANCHE: Avatar: La Via dell’Acqua al cinema, le sale piene e le persone sognano

A oggi il sequel del lungometraggio vincitore di tre Oscar ha portato al cinema 4,5 milioni spettatori entrando nella classifica dei 10 migliori incassi di tutti i tempi in Italia. Un vero e proprio record se pensiamo allo stato di crisi in cui purtroppo versano oggi le sale cinematografiche e che sicuramente fa riflettere su cosa funziona oggi al cinema e cosa no, ma anche su quanto siano cambiate le nostre abitudini nel corso degli ultimi 10-15 anni.

Avatar: La Via dell’Acqua è infatti un film evento che è riuscito a conquistare gli spettatori donandogli un’esperienza non replicabile in qualunque altro contesto. Tornare a Pandora per molti è equivalso a un vero e proprio viaggio emotivo che, oggi più che mai, è in grado di parlarci di temi attualissimi come il rispetto della natura e del diverso, ma anche dell’importanza del trovare la propria strada quando si cresce.

Queste le parole di Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia su Avatar: La Via dell’Acqua:

Grazie al grandissimo lavoro di tutti gli esercenti e di tutte le persone coinvolte nel lancio, il team di Disney Italia, partner e licenziatari, Avatar ha infatti generato un effetto positivo a cascata durante le festività, di cui il beneficiario finale è l’intera filiera cinematografica, riportando nelle sale tante persone che si erano allontanate con la pandemia. Nel 2023 occorre continuare a lavorare in questa direzione comune ed è questo l’impegno che porteremo avanti nell’anno delle celebrazioni del centenario della Walt Disney Company, dando sostegno alla sala con l’uscita di moltissimi film di generi diversi che continueranno a ricordare a tutto il pubblico italiano l’unicità dell’esperienza e la bellezza della visione di un film al cinema.

Vi potrebbe interessare anche:

Commedie romantiche 2023: tutte le uscite in streaming e al cinema

Golden Globe 2023: tutti i vincitori di questa edizione