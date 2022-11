Amici 22: Gianmarco va in sfida, la Celentano congela l’esito

Amici di Maria De Filippi continua con un nuovo speciale della domenica pomeriggio, in onda su Canale 5 oggi, 27 novembre.

Questo speciale ha visto l’arrivo di un provvedimento disciplinare che potrebbe compromettere la permanenza del ballerino Gianmarco nella scuola.

Cosa è successo oggi ad Amici: ospiti, gare e sfide

L’arrivo del provvedimento disciplinare avviene a causa del disordine che regna sovrano nella casetta.

Molti allievi non puliscono affatto né mettono in ordine. Perciò Maria, i professori e la produzione decidono di procedere con delle sfide immediate.

A finire in sfida sono il cantante NDG e i ballerini Mattia e Gianmarco. A mettere a rischio NDG è Rudy Zerbi, per i ballerini sono i loro stessi insegnanti di riferimento.

Giudicati dagli stessi professori, i primi due mantengono il banco, mentre la sfida dell’allievo di Alessandra Celentano contro Ginevra è “congelata” , in attesa della decisione della maestra che arriverà nei prossimi giorni.

Gianmarco non è tra quelli che ha fatto meno ma non è nemmeno tra gli allievi che hanno fatto oltre il proprio dovere, per sopperire alle mancanze degli altri.

Secondo la maestra Celentano questo è sufficiente per mettere in discussione il banco del suo alunno che lascia così lo studio.

Ma i provvedimenti non sono finiti: tutti saranno puniti, eccetto i primi tre delle gare di canto e ballo e le due allieve appena entrate (Angelina e Isobel).

Si procede, dunque, con le gare, a cominciare dai cantanti, in sfida con le cover, giudicati da Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Camba.

I migliori risultano essere Aaron, Angelina e Tommy Dali. Per quanto riguarda il ballo, a giudicare la gara tra gli allievi è stata chiamata Nancy Berti, che colloca Isobel, Ramon e Samu davanti a tutti.

Alla cantante Federica, invece, viene comunicata la vittoria nella gara di inediti da parte della conduttrice radiofonica Federica Gentile. Nel corso della puntata di oggi di Amici, Irama canta il suo nuovo singolo Ali.

Cosa è successo la scorsa puntata