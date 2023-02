Amici 22: Cricca si scontra con Arisa, parole dure da parte della prof!

Durante il daytime trasmesso oggi pomeriggio di Amici 22, il cantante Cricca ha un duro confronto con l’insegnante di canto Arisa.

Tutto è iniziato per via del compito che la professoressa gli ha affidato la settimana scorsa, quello di scrivere delle barre su una canzone di Sam Smith.

Lo scopo era quello di permettere all’allievo di Lorella Cuccarini di esprimersi di più a livello autorale. Nel prepararsi, però, Cricca ha dovuto rinunciare al cellulare, in modo da non avere nessun aiuto esterno.

Nella puntata di ieri, il cantante ha superato il compito, tuttavia ci sono state delle forti polemiche. Cricca ha contestato l’utilità delle barre ed ha messo in discussione – di certo non volendo – la buona fede della professoressa.

Arisa non accetta le scuse di Cricca

“Credo che io ti debba delle scuse. Sono venuto qui principalmente per questo. Non volevo prendermi gioco di te e non volevo essere presuntuoso. Quando ti ho chiesto se ti piacevano le barre, era un mio modo simpatico di chiudere. Io sono molto legato alla mia famiglia, è importante per me”.

Sono le parole dell’allievo, rammaricato di essersi mostrato presuntuoso in quel frangente, dopo che Cricca ha chiesto d’incontrare la professionista.

Arisa, però, dal canto suo, non accetta la spiegazione del suo comportamento e reagisce mostrando un filmato in cui Cricca si stava sfogando con i suoi compagni e in cui affermava che neanche la professoressa, nella sua carriera di cantante, ha mai scritto da sola i suoi pezzi:

“Sto vedendo che tendi sempre a giustificarti. Quando una persona ti fa del bene, tu ti senti un po’ disturbato. Tu vieni qua e dici che mi stimi, la differenza tra me e te è questa. Mi auguro che questa scuola ti aiuti a imparare come bisogna comportarsi. Tu non dici tutta la verità e te lo mostro… Allora Giovanni, sicuramente non ho scritto Sincerità. Per lo stesso motivo, per il quale quando ho cantato Sincerità ero una ragazzina. Facendo riferimento alla mia esperienza, faccio del bene a voi. Tu in questo momento non sei un artista completo. E non puoi avere la presunzione di mettere in dubbio l’operato di chi sta dall’altra parte. Hai la presunzione di non rispettare i ruoli. Questa cosa mi stupisce e mi ferisce. Questo è il modo con cui mi ripaghi. Non ho più niente da dirti, per il momento. Per me puoi andare via”

A questo punto, l’allievo di Amici deve lasciare la sala prove, senza ottenere un vero chiarimento con l’insegnante.