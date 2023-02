Sanremo 2023: il regolamento delle cinque serate di questa edizione

Nella prima e seconda serata i Big saranno divisi in due gruppi di 14 e a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web.

Nella terza serata i 28 Big si esibiranno per la prima volta tutti insieme e il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica.

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica.

Nella serata cover gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 2009, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla Direzione Artistica. L’interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

Al termine della quinta serata, dopo l’esibizione di tutti i 28 artisti in gara, i campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche.

Per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti (ovvero i 5 più votati), infine, ci sarà una nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.