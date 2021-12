Amici 21 – pomeridiano: Marco Mengoni ospite, Rea vince la sfida

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 12 dicembre, come sempre su Canale 5.

Nel pomeridiano è messo in atto uno scherzo ad Anna, voluto da Rudy perché considera i commenti della collega “preconfezionati”.

La professoressa viene portata dietro le quinte perché può soltanto ascoltare e non vedere l’esibizione di Alex. A cantare, in realtà, è Marco Mengoni. La Pettinelli però non ci casca: “Non è Alex a cantare. Sei un cretino”, dice a Zerbi.

Marco canta subito dopo il suo singolo Cambia un uomo, il brano apripista del nuovo album.

Dopo l’esibizione l’artista non nasconde di essersi emozionato per gli applausi: “Sembra che io faccia questo mestiere da ieri, è sempre un’ emozione. Spero che per la musica questo sia un momento di rinascita”.

Dopo aver accennato al nuovo disco uscito il 3 dicembre, il primo di una trilogia, Maria annuncia i prossimi live negli stadi del cantante: il 19 giugno Marco Mengoni sarà allo Stadio San Siro e il 22 giugno allo Stadio Olimpico.

Amici 21: Rea vince la sfida con Alice

Subito dopo Rea affronta la sua sfida, dopo la classifica della settimana scorsa che l’ha vista arrivare ultima. La cantante si confronta con Alice, un’artista che Anna Pettinelli ha notato ai casting ritenendo che abbia già un buon posizionamento musicale.

A giudicare è Paolo Giordano e questo è il suo verdetto: “Siete tutti bravissimi, avete entrambe una bellissima voce. Alice è ancora un po’ indietro, Rea ha avuto la capacità di entrare nella canzone facendola propria“.