Amici 21: il ritorno del ballerino Nunzio al posto di Mattia

Durante la diciannovesima puntata di Amici 21, trasmessa oggi su Canale 5, fa il ritorno nella scuola Nunzio.

Si tratta del ballerino che lo scorso settembre ha conteso un banco con Mattia durante la formazione della classe.

Raimondo Todaro era indeciso tra i due ballerini di latino e una commissione esterna ha stabilito l’ammissione di Mattia.

Ora, però, il banco del ballerino è vuoto e all’insegnante viene chiesto dalla produzione se desidera far entrare o meno Nunzio.

Amici 21: Nunzio è ammesso nella scuola

“Tu vuoi dire qualcosa?“, chiede Raimondo al ragazzo dopo averlo visto ballare e prima di prendere una decisione.

Il prof si riferisce alle polemiche del ragazzo sui social in cui ha dato colpa all’insegnante per l’entrata nella scuola di Mattia.

Maria gli spiega che quella è stata la decisione migliore perché altrimenti tutti avrebbero pensato “che ti ha scelto perché si conoscono da prima del programma“.

Il ballerino e Todaro hanno infatti dei lunghi trascorsi insieme perché il professore ha contribuito alla sua formazione sin da quando era piccolo.

Raimondo avvisa il ragazzo di non aver approvato il suo comportamento, non per le critiche che ha scritto ma perché non ha accettato che Mattia è stato più bravo di lui.

Todaro dà dunque il banco a Nunzio, anche se “lo ammazzerei“. L’allievo non entrerà in casetta finché non finirà la sua quarantena Covid.

Anche il nuovo arrivato ha già la maglia del serale nelle sue mani, ma dovrà lottare per vederla confermata nel corso delle prossime settimane.