Amici 21: Mirko studierà ancora, la promessa è stata mantenuta

Come di certo saprete, durante l’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 21 andato in onda domenica scorsa su Canale 5 è avvenuta l’eliminazione del ballerino Mirko. Un evento che ha suscitato molto dissenso da casa, non tanto per l’eliminazione in sé quanto piuttosto per la modalità con cui si è concretizzata.

Il danzatore non ha potuto completare il suo mese di prova nella scuola, una possibilità offertagli dalla Celentano che nonostante le inevitabili difficoltà lo avrebbe aiutato a realizzare il suo sogno.

A scegliere tra Mirko e lo sfidante esterno Dario, si è ritrovata suo malgrado l’insegnante, giornalista e coreografa Francesca Bernabini che poco prima aveva stabilito la vittoria di Carola contro lo stesso Dario.

La maestra ha preferito l’aspirante allievo al ballerino di Alessandra Celentano, pur riconoscendo in lui un particolare fuoco e tanta voglia di farcela. Così, la giudice ha promesso a Mirko di trovare, tramite le sue conoscenze, una borsa di studio in una scuola di danza. Ebbene, pochi giorni fa, Francesca ha comunicato tramite la sua pagina Facebook di aver mantenuto la promessa.

Amici 21: Mirko ha la sua borsa di studio, le parole di Francesca Bernabini

Amici di Maria De Filippi puntata 3 ottobre 2021, atto secondo. Avevo già giudicato una sfida, quella tra Dario e Carola, confermando il banco a Carola. Mi avevano tolto il microfono e stavo bella rilassata dietro le quinte a guardare il proseguo della registrazione. La richiesta di Veronica Peparini di lanciare una sfida immediata tra Mirko e Dario è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E mi sono ritrovata a dover essere ri-microfonata sulle scale e a entrare per giudicare una sfida assolutamente non prevista in nessun copione. Nel video potete vedere tutta la sfida e anche la promessa che ho fatto a Mirko di provare a trovare una borsa di studio per permettergli di continuare a studiare gratuitamente. Ebbene. Grazie alla generosità di due persone speciali, ho già trovato due percorsi formativi di avviamento alla professione che sono pronti ad accoglierlo gratuitamente. Ho inviato le proposte agli autori della trasmissione e spero che già domani potranno contattare Mirko per comunicargliele. La mia promessa è stata mantenuta. Starà ora a Mirko dare tutto se stesso e non sprecare queste occasioni.

Francesca Bernabini

PS. Ancora non rivelo quali sono perché non so se posso già annunciarle io o se vuole farlo il programma.