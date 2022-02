Amici 21: Zerbi e Alessandra Celentano “Vi esibirete e chi sarà ultimo andrà a casa”

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano prendono provvedimenti con i ragazzi di Amici che non sono ancora al serale, come conseguenza del loro comportamento nelle ore che non sono dedicate alla lezioni.

Siccome il numero degli allievi ancora senza maglia è superiore a quello previsto di ragazzi al serale (14 o 15) si vedono costretti a una decisione:

Passiamo tanto tempo davanti al monitor, vi guardiamo spesso tutti noi prof, spesso notiamo che invece di dedicare tutto il tempo alla scuola siete a passare del tempo da Villaggio Valtour. Ci sono persone come Albe e Luigi che si stanno impegnando tutto il tempo o come Alice e Carola. Questo stare tipo villaggio, girare tipo in mutande e fare autogestione perché credete di avere poco da imparare non vi dà per niente lustro né vi aiuta crescere. Succede adesso che vi esibirete e le vostre esibizioni verranno mandate a due giudici, chi sarà ultimo oggi andrà direttamente a casa, sia per il canto sia per il ballo.

Ecco chi rischia di essere eliminato da Amici

I due professori di Amici si rivolgono in particolar modo a Leonardo, Christian, Nunzio e Crytical. Tra gli allievi che non avrebbero un atteggiamento accettabile ci sono però anche Calma e Aisha che non sfrutterebbero appieno il tempo a disposizione.

Luca, invece, sarebbe abituato a fare un po’ come vuole, discutendo assegnazioni e presentandosi a lezione con basi tagliate e barre già scritte.

LDA si difende sostenendo la sua buona fede nel prendere spesso l’iniziativa ma purtroppo per Rudy Zerbi la sua educazione non basta.

A giudicare queste imminenti esibizioni che porteranno a due eliminazioni ci saranno il musicista Charlie Rapino e il ballerino professionista Marcello Sacchetta.

Secondo voi chi lascerà la scuola di Amici 21?