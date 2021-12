Amici 21: dove sono finiti Christian e Mattia? Cosa sappiamo

Nella scuola di Amici 21 si sta consumando un piccolo giallo: dove sono finiti Christian e Mattia?

Sono ormai svariati giorni che dei due amici ballerini non c’è nemmeno l’ombra. Non solo non hanno partecipato all’ultima puntata dell’anno ma nemmeno alla gara di ballo di ieri.

Per non parlare degli ultimi daytime: dei due ragazzi non c’è alcuna traccia. La spiegazione ufficiale c’è: Christian è influenzato, Mattia è infortunato.

Il primo, evidentemente, non è del tutto guarito dallo stato influenzale che lo tiene impossibilitato da ormai due settimane. Abbiamo visto, infatti, il ballerino raffreddato in collegamento con lo studio mentre gli altri registravano una delle ultime puntate del pomeridiano.

A quanto pare non si tratta, purtroppo, di una banale influenza. Christian sta affrontando, infatti, una febbre piuttosto alta accompagnata da tonsillite. Per fortuna è in via di guarigione grazie a una cura antibiotica.

Per quanto riguarda Mattia, invece, si è infortunato riscontrando dei problemi alla caviglia. In questo caso, però, il problema di salute spiega l’astensione delle gare ma non la totale assenza nei daytime.

Il mistero s’intensifica ulteriormente perché anche il rapper, nuovo entrato, Crytical non è praticamente più apparso dopo il suo ingresso nella scuola.

Eppure, Cristiano e Cosmary hanno fatto la loro entrata nella scuola lo stesso giorno (quasi tre settimane fa) e si sono subito imposti con un ruolo preponderante nei successivi daytime.

Non ci resta che attendere gli ultimi appuntamenti dell’anno e un’eventuale spiegazione da parte della produzione.