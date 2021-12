Amici 21: Alex canta in studio Ammirare tutto, Cosmary sorride

Giornata ricca di soddisfazioni per Alex quella di oggi, a giudicare dal daytime odierno di Amici, in cui il cantante può cantare il suo nuovo inedito.

Dopo aver vinto la gara giudicata da Fedez, il ragazzo è convocato da Maria De Filippi per portare il suo Ammirare tutto (qui trovi audio e testo della canzone) di nuovo in studio ma senza pubblico.

Alex chiede se deve portare una persona sola e potendo portare chi vuole sceglie tutti i ragazzi. O meglio quelli che al momento non sono impegnati nelle lezioni e non è influenzato o infortunato come Christian e Mattia.

Naturalmente c’è Cosmary che una volta lì sorride canticchia sottovoce il brano, proprio insieme a lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Fans Club (@amicifanspage)

Per la ballerina invece non è stata una giornata così fortunata. La giovane pugliese, pur avendo la maglia sospesa, ha partecipato alla gara di ballo di oggi per volere di Alessandra Celentano.

Nell’esibizione sono emerse tutte le sue insicurezze, in parte dovute alle correzioni in sala da parte della sua stessa maestra. Le lezioni extra cominciano a dare i primi risultati ma nel contempo i rimproveri continuano a farla sentire il “brutto anatroccolo” della danza rispetto ai compagni.

Maria De Filippi l’ha consolata per il cinque e mezzo della gara, sottolineando come la fiaba si concluda con il brutto anatroccolo che si trasforma in un cigno.