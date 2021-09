Alessandra Amoroso: audio, testo e significato di Tutte le volte

Tutte le volte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, in radio e in digitale da venerdì 3 settembre. Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé.

Un viaggio partito dai brani Piuma e Sorriso Grande che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nel nuovo album, già disponibile in pre-order.

Io da ragazzina avrei voluto avere dei bei occhi blu

stare nuda al vento e non pensare al tempo che non torna più

mi innamoro sempre del tipo sbagliato e stavolta sei tu

però ci credo sempre e penso menomale

Che a volte li ascolto i consigli

restiamo sempre un po’ figli

nel cuore mio ti aggrovigli

ti sento solo se stringi

ma dove sei non ti vedo

Io non ti vedo più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte, cene romantiche

tanti saluti, discese

di essere forte, sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? dove sei ora?

Il mio appartamento sembra un’astronave puoi vedere Marte

se l’amore è un gioco dammi un’altra mano truccami le carte

restiamo qui doveva andare così

fammi un sorriso ma sì

ricorderai Keanu Reeves, qual era il film?

tra le tue braccia scomparivo

dove sei non ti vedo

io non ti vedo di più

E tutte le volte che resto da sola con me

chiami di notte, cene romantiche

tanti saluti, discese

di essere forte, sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? dove sei ora?

Tutte le volte che mi guardo e non c’è

l’una di notte, non ti arrabbiare se non saprai tutto di me

che te ne f***e sto bene ma ma

giro per strada da sola

dove sei ora? dove sei ora?

Giro per strada da sola

guardo le luci dei bar

magari ti richiamo domani

o magari sempre

Tutte le volte che mi guardo e non c’è

l’una di notte un po’

come adesso che stavo da sola con me

mi stringi forte sto bene ma ma

giro per strada da sola

qui con te ora, qui con te ora

qui con te ora, qui con te ora

qui con te ora

sto bene ma ma giro per strada da sola

dove sei ora? dove sei ora?