Alessandra Amoroso: Tutto accade è il nuovo album d’inediti

A tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, Alessandra Amoroso torna a raccontarsi attraverso la musica con Tutto accade. Si tratta dell’attesissimo nuovo disco in uscita il 22 ottobre e da oggi in pre-order qui.

Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il nuovo singolo Tutte le volte, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. Il singolo sarà in radio e in digitale da venerdì 3 settembre.

Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé. Un viaggio partito dai brani Piuma e Sorriso Grande che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album.

“Tutto accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede”.

Nel 2022 ci sarà il grande ritorno live con l’evento Tutto accade a San Siro, il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio. Alessandra Amoroso per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

La dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire ed emozionare. Il concerto non fa eccezione e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme al suo pubblico un’esperienza travolgente e indimenticabile

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali.

Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili dal 1° ottobre su Friendsandpartners.it.