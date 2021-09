Camila Cabello racconta di quando si è innamorata di Shawn Mendes

La popstar di origini cubane Camila Cabello è stata ospite, durante la serata di lunedì scorso, del Late Late Show di James Corden. L’artista ha ricordato insieme al conduttore l’inizio della sua storia d’amore con il cantante canadese.

Di certo l’argomento Shawn Mendes è stato uno dei preferiti del presentatore che ha ricordato insieme alla popstar il momento in cui i due si sono innamorati, sei lunghi anni fa.

Camila, che si prepara alla prima di Cinderella, aveva incrociato la sua strada con il cantautore proprio al Late Late Show di Corden nel 2015.

La cantante si è lasciata andare alla nostalgia di quel magico istante: “Ero completamente innamorata di lui, mentre pensavo che Shawn non mi contraccambiasse per niente!”

In ogni caso, per Camila Cabello non è ancora il momento di parlare di matrimonio (lo ha confessato lei stessa qualche giorno prima al The Tonight Show di Jimmy Fallon). Il suo obiettivo, per ora, si concentra sull’uscita di Cinderella, il nuovo film-musical per Amazon Prime di cui è protagonista e che debutterà sulla piattaforma il prossimo 3 settembre.

L’artista ha parlato del fatto che, una volta conclusi gli impegni intorno al film, lascerà Los Angeles e tornerà a casa a Miami.

Miami è proprio la città dove lei e Shawn Mendes hanno trascorso gran parte del lockdown e proprio lì Camila ha sperimentato che il fidanzato parla nel sonno!

“Ha sempre parlato del sonno ma è successo molto di più durante la pandemia. Dice tipo:’Baby… questo… è… così… piacevole…’. E poi torna a dormire. Questa è la prima cosa che abbia mai detto mentre dormiva”, ha raccontato.

Sia Camila Cabello che Shawn Mendes si esibiranno agli MTV VMA 2021, che si terranno il 12 settembre a New York.