The Buccaneers 2: data d’uscita e prime immagini

Apple TV+ ha finalmente svelato le prime immagini di The Buccaneers 2 in arrivo il 18 giugno. La nuova stagione riunisce le protagoniste Kristine Frøseth, Alisha Boe, Aubri Ibrag, Mia Threapleton, Josie Totah e Imogen Waterhouse, insieme a Christina Hendricks e alla new entry Leighton Meester. Ecco tutto quello che dovete sapere su The Buccaneers 2.

The Buccaneers 2: tutto quello che dovete sapere

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione di “The Buccaneers”, l’acclamata dramedy ispirata all’omonimo e ultimo romanzo incompiuto della scrittrice Premio Pulitzer Edith Wharton.

Le giovani bucaniere americane amanti del divertimento tornano con ancora più romanticismo, nuovi intrighi e tanta avventura nella seconda stagione, composta da otto episodi, che farà il suo debutteo su Apple TV+ il 18 giugno con il primo episodio seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 6 agosto.

Il cast di The Buccaneers 2

La nuova stagione riunisce le protagoniste Kristine Frøseth nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe nel ruolo di Conchita Closson, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Josie Totah nel ruolo di Mabel Elmsworth e Imogen Waterhouse nel ruolo di Jinny St. George. La candidata all’Emmy Christina Hendricks è la signora St. George, mentre Mia Threapleton è Honoria Marable.

Il cast comprende anche Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte, Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable e Barney Fishwick nel ruolo di Lord James Seadown, e dà il benvenuto alle nuove star della serie Leighton Meester nel ruolo di Nell, Greg Wise nel ruolo di Reede Robinson, Jacob Ifan nel ruolo di Hector Robinson, Grace Ambrose nel ruolo di Paloma Ballardino e Maria Almeida nel ruolo di Cora Merrigan.

La trama di The Buccaneers 2

Nella prima stagione di “The Buccaneers”, un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni ’70 dell’Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano. Ora le Buccaneers non sono più l’invasore: l’Inghilterra adesso è casa loro. Anzi, la stanno praticamente governando. Nan è la Duchessa di Tintagel, la donna più influente del Paese. Conchita è Lady Brightlingsea, eroina di un’ondata di giovani ereditiere americane, e Jinny è su tutte le prime pagine dei giornali, ricercata per il rapimento del figlio che porta in grembo. Tutte le ragazze sono state costrette a crescere e ora devono lottare per essere ascoltate, mentre si confrontano con il romanticismo, la lussuria, la gelosia, le nascite e le morti… temi che consumano tutte le donne di qualsiasi età, indipendentemente dal periodo in cui vivono. L’ultima volta abbiamo avuto un assaggio dell’Inghilterra, questa volta ci aspetta un vero e proprio banchetto.

