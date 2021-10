Voglio essere un mago: le nuove puntate di pomeriggio su Rai 2

Voglio essere un mago è il nuovo reality-talent di Rai 2 in collaborazione con Stand by me. Eccoci arrivati al quarto appuntamento che però cambia completamente il suo orario di messa in onda.

Anziché in prima serata il programma dalle atmosfere magiche verrà trasmesso, infatti, in una nuova collocazione nel palinsesto della seconda rete Rai.

Voglio essere un mago arriverà, dunque, nel pomeriggio di Rai 2. Le nuove puntate, della durata di 45 minuti, andranno in onda alle 17.15 di lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre.

In attesa di scoprire cosa accadrà alle tre Casate verso la conquista dell’ambita bacchetta d’oro, non perderti la nostra recensione sulla prima edizione del reality.

Anticipazioni del prossimo episodio

La settimana al Castello inizierà con una lezione molto speciale per gli apprendisti della scuola di magia: Federico Soldati, professore di mentalismo, parlerà di spiritismo. I ragazzi, intanto, riceveranno un incarico speciale: i babbaloni dovranno guidare i loro compagni nella realizzazione di video per i social… senza però dimenticare l’arte della magia!

La casata che realizzerà il lavoro migliore riceverà un grosso vantaggio per il prossimo esame. Le sorprese non finiranno, perché gli apprendisti potranno assistere alla lezione di un ospite speciale, Paolo Carta, che rivelerà loro uno dei trucchi più famosi delle grandi illusioni: il baule magico.

Il reality-talent Voglio essere un mago è un format originale prodotto da Rai 2 in collaborazione con Stand by me, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni.