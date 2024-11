Come uccido le brave ragazze 2 e tutte le altre novità sulle serie tv

Come uccido le brave ragazze è stata rinnovata per la seconda stagione, My Life With with The Walter Boys sono finalmente finite le riprese della seconda stagione e Xo Kitty 2 ha una data d’uscita. Insomma a novità serialiali siamo messi bene. Tranquilli ecco tutte le novità su Come uccido le brave ragazze 2 e tutte le altre serie tv in arrivo.

Tutto sulle prossime serie tv

Come uccido le brave ragazze avrà una seconda stagione tratta dal secondo libro della saga ma questa volta ad adattare il romanzo per il piccolo schermo sarà direttamente l’autrice Holly Jackson. Forse perchè qualcuno si era lamentato dei troppi cambierei? Eh… crediamo di si. La serie uscirà ancora per BBC da noi arriverà su Netflix. Quando ancora non lo sappiamo ma crediamo intorno al 2026, dato che ancora è in fase di scrittura e successivamente deve essere registrata.

La sinossi della serie “Little Kilton, 2019: Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola, viene uccisa. O meglio, scompare, e il suo corpo non verrà mai ritrovato. L’assassino è Sal Singh, compagno di scuola e amico della vittima: la polizia e tutti in città ne sono convinti. Il suo suicidio a qualche giorno di distanza ha cancellato tutti i dubbi. Ma Pippa Fitz-Amobi, che al tempo dei fatti aveva dodici anni e che ora si prepara a fare domanda per il college, non ne è per niente sicura. Quando sceglie di studiare il caso come tesina di fine anno, comincia a scoprire segreti che qualcuno in città vuole disperatamente che rimangano tali. E se l’assassino fosse davvero ancora là fuori?”

The Artful Dodger la serie tv disponibile su Disney+ è stata rinnovata per la sua seconda stagione. Ormai non ci speravamo più ma eccola qua. Una gioia, finalmente. “The Artful Dodger – prodotta da Sony e creata per Disney+ da James McNamara, David Maher and David Taylor – si snoda tra le dinamiche criminali, le scommesse rischiose e le innovative pratiche mediche di Jack Dawkins, il tutto immerso nel contesto della corsa all’oro in Australia.”

My Life With with The Walter Boys 2 le riprese sono terminate quindi direi che è ufficiale: vedremo lo show nel 2025 su Netflix. Tra l’altro nuovi volti si sono uniti al cast e siamo curiose di scoprire chi andranno ad interpretare dato che alcuni volti sono interessanti. Ecco chi si è unito al cast della serie: Natalie Sharp (Wilderness), Carson MacCormac (Shazam!), Janet Kidder (Star Trek: Discovery), Riele Downs (Bel-Air) e Jake Manley (The Order). Ecco la recensione della prima stagione.

Xo Kitty 2 arriverà su Netflix il 16 gennio 2025, ci saranno nuove location, nuovi personaggi e pare anche nuovi triangolo amorosi. A noi la prima stagione era piaciuta, molto teen ma in perfetto mode con il personaggio di Kitty.

Voi quale tra queste serie attendete di più?