V (BTS) – Christmas Tree: audio, testo e traduzione

Christmas Tree è il nuovo singolo solista di V dei BTS. Il brano è parte della colonna sonora della serie TV coreana Our Beloved Summer.

Una piccola anteprima della canzone è stata rilasciata il 6 dicembre quando è stato trasmesso il primo episodio del K-drama su SBS TV.

Audio Christmas Tree di V (BTS)

Testo Christmas Tree di V (BTS)

In this moment I see you

It always comes around as I believed

When the rain stops you shine on me

Your light’s the only thing that keeps the cold out

Moon in the summer night

Whispering of the stars

They’re singing like Christmas trees for us

So I’ll tell you

A Million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

And I’ll tell you

A Million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

It’s such a strange thing to do

Sometimes I don’t understand you

But It always brings me back

To where you are

혹시 아니

너에겐 나만 아는 모습이 있어

한여름밤 오는 첫눈같이

믿기지 않는 기적 같은 놀라운 순간 넌

언젠가 또

불어온 바람에

마음이 날아다녀도

기다릴게

So I’ll tеll you

A Million tiny things that

You have never known

It all gеts tangled up inside

And I’ll tell you

A Million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

Tell you

A Million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

Tell you

A Million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

Traduzione Christmas Tree di V (BTS)

In questo momento ti vedo

Viene sempre intorno come credevo

Quando la pioggia smette di brillare su di me

La tua luce è l’unica cosa che mantiene freddo fuori

Luna nella notte d’estate

Il sussurro delle stelle

Cantano come alberi di Natale per noi

Quindi te lo dico

Un milione di piccole cose che

Non l’hai mai saputo

Tutto si aggroviglia dentro

E te lo dirò

Un milione di piccole ragioni

Mi sto innamorando dei tuoi occhi

Voglio solo essere dove sei tu

È una cosa così strana da fare

A volte non ti capisco

Ma mi riporta sempre indietro

Dove sei tu

Forse no

Hai una faccia che solo io conosco

Come la prima neve in una notte di mezza estate

Un momento incredibile, miracoloso, incredibile

Un giorno di nuovo

Nel vento che soffia

Anche se il mio cuore sta volando

Quindi ti dirò

Un milione di piccole cose che

Non l’hai mai saputo

Tutto si aggroviglia dentro

E te lo dirò

Un milione di piccole ragioni

Mi sto innamorando dei tuoi occhi

Voglio solo essere dove sei tu

Dirti

Un milione di piccole cose che

Non l’hai mai saputo

Tutto si aggroviglia dentro

Dirti

Un milione di piccole ragioni

mi sto innamorando dei tuoi occhi

Voglio solo essere dove sei tu