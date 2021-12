Ma è possibile che la frase di un film mi abba fatto lasciare la ragazza, cambiare città, lasciare il lavoro e ripartire da 0!

Ebbene si, eppure a distanza di 8 anni di questa frase ho un vago ricordo, era qualcosa del tipo: “se sei portato a fare qualcosa allora sei nato per fare quello” dammela valida perché davvero dopo essere rimasto folgorato al cinema da questa frase quello che ad oggi ha senso è la vita che conduco e il valore che porto alle persone e non una riga presa dal copione di un film.

Bene ragazzi sono Diego De Santis, personal trainer online esperto in ricomposizione corporea a corpo libero.

Nella vita ho sempre seguito quello che mi faceva stare bene o divertire, se mancava uno di questi due ingredienti allora andavo avanti e cercavo qualcosa di meglio.

Ho iniziato il lavoro nelle palestre nel 2008 quasi per gioco: mia madre mi porta ad una Convention con 200 donne e un uomo sul palco che faceva step coreografico, io con area un po da snob entro nel palazzetto salgo sul mio step del cavolo e mentre tutti andavano a destra…io andavo a sinistra; non riuscivo a stare dietro quella complessa coreografia nonostante tutti gli anni passati a ballare breakdance per strada, nulla non c’era verso, da li ho capito che volevo essere lui, quell’uomo abile sul palco sicuro e che guida quella folla di belle ragazze energiche (e chiamalo scemo!).

Dopo un anno e mezzo ho gareggiato sul palco a Rimini Wellness competendo per una gara internazionale che per due anni consecutivi mi ha portato sul podio al secondo posto, credo ancora oggi che avrei potuto vincere ma qualcosa non mi tornava cosi facendo ho smesso di competere e ho iniziato a puntare ad un sogno più grande.

Mi formo faccio corsi su corsi e macino esperienza, ma per mantenermi economicamente non potevo campare di sola palestra per cui a Lecce collaboravo nella pizzeria di famiglia lavorando 7/7 dividendo la giornata tra allenamenti lavoro in palestra e lavoro in pizzeria.

Ti velocizzo il resto della storia, lascio la ragazza dopo 5 anni, ne conosco una che è molto affine a me e me ne innamoro, peccato che abita a Milano. Dopo 2 anni di storia a distanza decido di andare a vivere a Milano, lascio lavoro, famiglia, amici, tutto e mi trasferisco a Milano…Riparto da 0, povero in canna cosi per quasi un anno con 2 clienti e 2 palestre. Al secondo anno lavoravo in 3 palestre e avevo 4 clienti, al terzo anno lavoravo in 7 palestre anche concorrenti tra loro (mi cambiavo la divisa per strada mentre ero in ritardo) ho sempre fatto un ottimo lavoro ma non ho mai amato le regole rigide per questo, ad oggi dopo 5 anni a Milano ti posso dire che la costanza, visione, e il coraggio mi hanno portato ad avere oltre 80 clienti e a non essere dipendente da niente e nessuno, solo un cellulare, una connessione ad internet, il sorriso e l’esperienza.

Ovviamente non ho fatto tutto da solo e devo dire grazie gli amici di Milano che mi hanno supportato fin dall’inizio, alla mia ragazza, alle prime palestre che mi hanno dato fiducia e a me stesso per non aver mai mollato anche quando desideravo bere un caffè ma non potevo permettermelo perchè quel giorno avevo in tasca solo 0,87cent e 0€ sul conto.

Ci sono tanti modi per fare le cose, ma se le fai controvoglia allora stai perdendo tempo, trova quella professione che ti faccia battere il cuore, che ti faccia sentire importante e che ti gratifichi; prima le persone e poi i soldi, la tua soddisfazione deve essere il compenso più grande. Spesse volte lavoravo e a fine lavoro pensavo: “figo ora mi devono anche pagare, me ne ero dimenticato” ecco quando sei su queste frequenze allora stai andando nella direzione giusta.

Non tutto arriva subito, ci vuole pazienza e tenacia, ti insegno un piccolo trucchetto: se impari a farti piacere quello che non tanto ti va giù allora stai percorrendo una via parallela per la felicità e se i momenti belli superano quelli meno belli allora sei sulla strada della felicità, quando arriverai a essere eccitato nel risolvere i problemi, a dare valore ad ogni singolo giorno, alle persone che incontri seppur sconosciute, alle piccole cose, allora stai cavalcando la vita…

Quello che trasferisco all’interno delle mie sessioni di Coaching e all’interno dei miei percorsi di allenamento è tutto questo sotto forma di movimento, per questo il mio sistema l’ho chiamato Strengment (Strength-Entertainment) è l’ allenamento energetico all’interno del quale devi lasciarti intrattenere dalla forza del tuo corpo.

Se hai letto fin qui, complimenti, stai dimostrando a te stesso che puoi fare sempre di più e che una bella storia di successo sta alimentando quel fuoco che già brucia dentro di te. Avanza cosi e sogna forte!