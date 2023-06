AppleTV+: ecco le prossime serie tv in arrivo entro il 2023

AppleTv+ ha da poco rivelato le serie tv in arrivo nei prossimi mesi. Il catalogo Apple è davvero molto interessante e le serie tv ricevono spesso e volentieri diverse candidature nelle premiazioni importanti. Scopriamo assieme le serie tv Apple in arrivo nel 2023.

La nuova serie tv di AppleTv con protagonista Brie Larson arriverà su AppleTv+ il 13 ottobre con i suoi primi episodi. I successivi usciranno settimanalmente ogni venerdì fino al 24 novembre 2023. La serie è basata sul romanzo best seller di Bonnie Garmus. Lezioni di chimica è ambientata nei primi anni ’50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette.

Nel cast della serie troviamo anche: Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto), Stephanie Koenig (L’assistente di volo – The Flight Attendant), Kevin Sussman (The Big Bang Theory), Patrick Walker (Gaslit”) e Thomas Mann (Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers).

Platonic

Lessons in Chemistry

Hijack

Palm Royale

The Morning Show Season 3

Masters of the Air

Loot Season 2

The Afterparty Season 2

Foundation Season 2

Sugar

The Beanie Bubble

The Crowded Room

Flora and Son

Physical Season 3

Swagger Season 2

There’s so much more to come. pic.twitter.com/wXYQGv9S6R

— Apple TV (@AppleTV) May 30, 2023