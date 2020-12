Traduzione testo Dákiti di Bad Bunny: scoprite su Ginger Generation il nuovo incredibile singolo del rapper portoricano!

Di Bad Bunny e di quanto fosse straordinario vi avevamo raccontato in occasione della sua esibizione al Milano Latin Festival un paio di anni fa. Ma è stato il 2020, in realtà, l’anno della consacrazione definitiva dell’artista. Prima con il disco YHLQMDLG e, pochi giorni fa, con il progetto El ultimo tour del mundo.

All’interno del disco troviamo anche il singolo Dákiti, in collaborazione con Jhay Cortez, che sta rapidamente scalando le classifiche di mezzo in mondo. In men che non si dica la canzome, di cui trovate video ufficiale, testo e traduzione qui sotto, è diventato il brano più ascoltato su Spotify Global!

Traduzione testo Dákiti Bad Bunny

[Coro: Jhay Cortez] Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve'Ahí donde no has llega'o sabe' que yo te llevaréY dime qué quiere' beber, es que tú ere' mi bebé¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver [Verso 1: Bad Bunny] Y a vece' e' Dolce, a vece' BulgariCuando te lo quito despué' de lo' partie'Las copa' de vino, las libra' de mariTú estás bien suelta, yo de safariTú muevе' el cul* fenomenalPa' yo dеvorarte como animalSi no te ha' venío', yo te vo'a esperarEn mi cama y lo vo'a celebrar [Pre-Coro: Jhay Cortez & Bad Bunny] Baby, a ti no me opongoY siempre te lo pongoY si tú me tira', vamo' a nadar en lo hondoSi e' por mí te lo pongoDe septiembre hasta agostoA mí sin cojone' a lo que digan tu' amiga' [Coro: Bad Bunny & Jhay Cortez] Ya yo me enteré, se nota cuando me ve'Ahí donde no ha' llega'o sabe' que yo te llevaréY dime qué quiere' beber, e' que tú ere' mi bebé¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver (¿Me sigue'?) [Verso 2: Jhay Cortez & Bad Bunny] Mami, me tiene' juquea'o, síSi fuera' la Uru', me tuviese' parquea'oDando vuelta' por Condado, contigo siempre arrebata'oTú no ere' mi señora, peroToma cinco mil, gástalo en SephoraLouis Vuitton, ya no compra en PandoraComo piercing, a los hombre' perfora, eh-eh-eh [Puente: Bad Bunny & Jhay Cortez] Hace tiempo le rompieron el cora (El cora)Estudiosa, puesta pa' ser doctora (Doctora)Pero (Pero), le gustan los títere' wheeleando motora (Motora)Yo estoy pa' ti las veinticuatro hora'[Pre-Coro: Jhay Cortez & Bad Bunny, Ambos] Baby, a ti no me opongoY siempre te lo pongo (-pre te lo pongo)Y si tú me tira', vamo' a nadar en lo hondo (Nadar en lo hondo)Si es por mí te lo pongoDe septiembre hasta agostoY a mí sin cojone' lo que digan tu' amiga' [Coro: Bad Bunny & Jhay Cortez] Ya yo me enteré, se nota cuando me ve'Ahí donde no ha' llega'o sabe' que yo te llevaréY dime qué quiere' beber, e' que tú ere' mi bebé¿Y de nosotro' quién va a hablar? Si no nos dejamo' ver [Outro: Bad Bunny] Y a vece' e' Dolce, a vece' BulgariCuando te lo quito despué' de lo partie'La' copa' de vino, las libra' de mariTú estás bien suelta, yo de safariTú mueve' el cul* fenomenalPa' yo devorarte como animalSi no te ha' venío', yo te vo'a esperarEn mi cama y lo vo'a celebrar

Traduzione

Baby, io l’ho già capito

Si nota quando mi vede

Là dove non sei arrivato

sai che ti porterò

E dimmi cosa vuoi bere

È che tu sei il mio bambino

E chi parlerà di noi se non ci lasciamo vedere

E a volte è Dolce, a volte è Bulgari

Quando lo tolgo dopo la festa

i bicchieri di vino, le libbre di mari

Sei molto sciolta e io sto in modalità safari

Muovi il cul* in modo fenomenale

è mio e te lo divorerei come un animale

Se non sei venuta, ti aspetterò

nel mio letto e festeggerò

baby, non sono contrario a te

e te lo metto sempre

e se mi lanci, nuoterò nel profondo

Se è per me, te lo metto

Da settembre ad agosto

A me senza palle quello che dicono i tuoi amici

L’ho già capito

Si vede quando mi vede

Là dove non sei arrivato ‘

Sai che ti porterò

Dimmi cosa vuoi bere

e che tu sei la mia bambina

E chi parlerà di noi se non ci lasciamo vedere

(Mi segue?)

tesoro, lei mi ha fregatk

Sì, se fossi l’Urus mi avrebbe parcheggiato

andando in giro per la contea con te me la cavo sempre

non sei la mia signora

ma prendi 5.000, spendili per Sephora

Louis Vuitton non compra più da Pandora

come piercing gli uomini li fora , eh

tempo fa le hanno spezzato il cuore (il cuore)

studentessa pronto per essere un dottore (Dottore)

ma gli piacciono i pupazzi Wileando motora (Motora)

sono a tua disposzione per te 24 ore al giorno

Baby, io non vado contro di te

e lo metto sempre su di te (lo metto su di te)

E se mi lanci andiamo a nuotare in profondità (Nuotare in profondità)

Se è per me, te lo metto

Da settembre ad agosto

E a me senza pall* cosa dicono i tuoi amici

L’ho già capito

Si vede quando mi vede

Là dove non sei arrivato

Sai che ti porterò

E dimmi cosa vuoi bere

È che tu sei il mio bambino

E chi parlerà di noi se non ci lasciamo vedere

E a volte è Dolce, a volte è Bulgari

Quando lo tolgo dopo la festa

I bicchieri di vino, le libbre di mari

Sei molto sciolto e io sono in safari

Muovi il cul* in modo fenomenale

io ti divoro come un animale

Se non sei venuta, ti aspetterò

Nel mio letto e festeggerò festeggiare