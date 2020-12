Shawn Mendes e Camila Cabello hanno deciso di farci un regalo davvero molto speciale per questo Natale 2020. A poche ore dall’uscita di Wonder, il quarto album di Shawn, la coppia più adorabile del pop mondiale ha pubblicato una nuova collaborazione.

Dopo I Know what you did last summer e Senorita, gli Shawmila pubblicano Christmas Song, canzone perfetta per preparare il vostro albero di Natale! Il brano è presente nella versione Deluxe di Wonder di Shawn, di cui trovate tutti i testi e le traduzioni cliccando qui.

La canzone non è originale ma è un vecchio brano portato al successo per la prima volta da Nat King Cole nel 1946.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Christmas Song di Shawn Mendes e Camila Cabello!

Testo

Chestnuts roasting on an open fire

Jack Frost nipping at your nose

Yuletide carols being sung by a choir

And folks dressed up like Eskimos

Everybody knows a turkey and some mistletoe, mm-mm

Helps to make the seasons bright

Tiny tots with their eyes all aglow

Will find it hard to sleep tonight

They know that (San—, san—), Santa’s on his way

He’s loaded lots of toys and goodies for his sleigh

And every mother’s child is gonna try

To see if reindeer really know how to fly

And so I’m offering this simple phrase

To kids from one to ninety-two

Although it’s been said many times, many ways

Merry Christmas to you

[Bridge: Shawn Mendes & Camila Cabello] Da-da, da-da-da-da-da-daDa-da, da-da-da-da-daOoh, ah-oohAh [Chorus: Shawn Mendes, Camila Cabello & Both] And so I’m offering this simple phraseTo kids from onе to ninety-twoAlthough it’s been said many times, many waysMerry Christmas to you

Traduzione Shawn Mendes Christmas Song

le caldarroste arrostite su fuoco aperto

Jack Frost ti morde il naso

canti natalizi Yuletide cantati da un coro

E la gente si traveste da eschimese

Tutti sanno di un tacchino e un po ‘di vischio, mm-mm

Aiuta a rendere luminose le stagioni

Minuscoli con i loro occhi accesi

faticherà a dormire stanotte

sanno che (Bab, Bab) Babbo Natale sta arrivando

ha caricato tanti giocattoli e regali per la sua slitta

e il figlio di ogni madre ci proverà

Per vedere se le renne sanno davvero volare

E quindi sto offrendo questa semplice frase

Ai bambini da 1 a 92 ani

Sebbene sia stato detto molte volte, in molti modi Buon Natale a voi!

Da-da, da Da-da, da-da-da ah-ooooooh Ah

e quindi sto offrendo questa semplice frase

ai bimbi da 1 a 92 ani

anche se è stato detto molte volte, in molti modi Buon Natale a voi!