Tiziano Ferro canta la sua versione pop di Bando (VIDEO)

Tiziano Ferro, come tutti noi, sta rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria. Nello specifico, il cantautore rimane a casa il più possibile, lasciando il suo appartamento di Los Angeles solo per delle vere e comprovate necessità. Durante la quarantena, Tiziano si è cimentato anche in una versione molto personale di Bando, la hit cantata dalla giovanissima Anna.

Il cantante ha infatti rivisitato completamente il brano, facendone una versione pop molto più lenta, accompagnata al pianoforte. L’esecuzione si inserisce in una sfida creata da lui stesso che si chiama My trap challenge. “Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai”, scrive Tiziano Ferro. Proprio lui che nei suoi vent’anni di carriera non si è mai discostato dalla musica leggera, evidentemente, non ha potuto resistere al fascino della trap.

Solo pochi giorni fa, l’artista di Latina ha scritto un messaggio indirizzato alla cantante Alessia Cara, che gli aveva dedicato un post, ricordando a tutti di rimanere a casa. “Un cuore d’oro, un cuore italiano. Alessia Cara ricorda a tutti noi che le persone forti e generose oggi rimangono a casa. Anche se, lo so, davvero difficile. Grazie tesoro, è bello avere testimonianze così”.

Insomma Tiziano Ferro, in questo frangente, sta dimostrando non solo grande responsabilità ma di essere anche molto vicino al mondo dei giovanissimi. Come ricorderete, di recente il cantautore è stato protagonista di Musica che unisce, la maratona di musica in streaming andata in onda in prima serata su Rai 1.

In quell’occasione ha svelato di non aver perso la speranza di esibirsi, tra non molto tempo, dal vivo. Tiziano Ferro sta infatti scrivendo la scaletta dei suoi prossimi concerti!