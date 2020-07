Taylor Swift: su Instagram il filtro dedicato all’album Folklore

Taylor Swift ha annunciato l’arrivo del suo album Folklore e ad accompagnare il lancio non poteva mancare un filtro Instagram. La cantante, infatti, ha pubblicato sul suo profilo ufficiale il nuovo filtro che potrete utilizzare sulle vostre stories. Come era già successo per Lover e per il singolo ME!, TayTay torna con questa novità.

Ragazzi ecco il filtro di Folklore. Sui toni della seppia e anche glitterato…perché no. Perché non combinare insieme queste due cose?





Che sia un sottile indizio su cosa possiamo aspettarci da questo nuovo album? Non avendo nessuno snippet o anticipazione sarà tutta un incredibile sorpresa. Per utilizzare il filtro è semplicissimo. Vi basta andare sul profilo di Taylor e salvare il nuovo filtro dalle stories oppure cercare Taylor Swift tra i nuovi filtri.

📹 Taylor via Instagram con il nuovo filtro per #Folklore pic.twitter.com/YrJYp9ofZg — tswiftita MEDIA (@tswiftitaMEDIA) July 23, 2020

Il nuovo album Folklore

L’annuncio è arrivato totalmente a sorpresa per tutti, ma è stata una bella sorpresa per gli Swifties. Contenente 16 tracce, più una bonus track, Folklore è l’ottavo studio album di TayTay ed uscirà il 24 luglio insieme al singolo Cardigan. Per l’occasione la cantante ha preparato 8 diverse copertine per la versione deluxe e per il vinile che saranno disponibili per una sola settimana sul sito ufficiale della cantante, insieme a un merch dedicato.

Ecco la tracklist di Folklore di Taylor Swift

The 1 Cardigan The Last Great American Dynasty Exile My tears ricochet Mirrorball Seven August This is me trying Illicit affairs Invisible string Mad Woman Epiphany Betty Peace Hoax The Lakes (bonus track)