Il film concerto di Taylor Swift è costato a Disney + di 75 milioni di dollari per averlo all’interno del proprio catalogo di streaming in esclusiva. Disney infatti ha partecipato e vinto un’accesa asta per i diritti streaming globali del film concerto, ma a quale prezzo… ? Ecco tutto quello che dovete sapere su Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version) in uscita in streaming in esclusiva su Disney plus il 15 marzo.

Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version): ecco quanto è costato a Disney

Il 15 marzo il Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version) debutterà in esclusiva su Disney+ e sarà una versione estesa diversa rispetto a quella distribuita a noleggio da Universal il 13 dicembre.

La Taylor’s Version di Taylor Swift: The Eras Tour avrà un montaggio diverso rispetto a quello realizzato per il grande schermo e per la distribuzione in digitale e proporrà anche il brano Cardigan oltre a quattro canzoni in più realizzate in versione acustica.

Ma sapete quanto è costata a Disney? Ben 75 milioni di dollari. Disney riuscirà a guadagnarci?

Consideriamo che Taylor Swift aveva stretto un accordo con AMC Theatres per la distribuzione di The Eras Tour grazie al quale ha ricevuto più della metà degli incassi del film, vi ricordiamo che ha incassato $261.7 milioni in tutto il mondo.

Successivamente ne ha siglato un altro con Universal Pictures ha invece gestito la distribuzione digitale lanciata dal 13 dicembre, in occasione del compleanno della cantante. Questa versione contiene 3 canzoni bonus che non sono state ascoltate nei cinema: Wildest Dreams, The Archer e Long Live.

Quindi chi voleva assolutamente vedere il film l’ha già fatto più e più volte, senza considerare le persone che lo hanno visto illegalmente.

Perciò quante visualizzazioni potrà fare su Disney+ ora? Molte, anzi moltissime perchè gli Swifties sono fan super fedeli che amano rivedere i concerti della loro cantante preferita e se si tratta di nuove versioni estese si fanno sempre trovare pronti. Quindi sicuramente Disney ha vinto la Great War ed ha fatto bene perchè si aggiudicherà nuovi abbonati.

Voi guarderete il film concerto su Disney+?

